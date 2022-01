Apple TV+ : une série Godzilla and the Titans vient d'être commandé

William Teixeira

Si vous aimez l'action et les effets spéciaux, Apple va vous en mettre plein les yeux avec cette nouvelle création originale qui va prochainement débarquer. Apple a révélé tard hier soir avoir commandé une série basée sur la franchise MonsterVerse qui appartient à Legendary.

On connait quelques détails sur la future série

Vous avez apprécié les films Godzilla, Kong : Skull Island et Godzilla vs. Kong ? Apple vient d'annoncer une bonne nouvelle qui va probablement attirer votre attention...

La firme de Cupertino a révélé avoir commandé une série (pour le moment sans nom) auprès de MonsterVerse, une franchise distribuée par Warner Bros et produite par Legendary Pictures.

Si vous ne connaissez pas MonsterVerse, c'est un univers cinématographique qui se concentre exclusivement sur les histoires liées à Godzilla ou King Kong.



Pour l’instant, nous n'avons aucune information sur les acteurs ni même le réalisateur qui s'occupera du programme. Cependant, nous avons quelques détails sur le scénario qui sera abordé dans cette future série, Apple explique que l'histoire va avoir lieu après la gigantesque bataille entre Godzilla et les Titans.

Apple poursuit en déclarant :

Après la bataille tonitruante entre Godzilla et les Titans qui a rasé San Francisco et la nouvelle réalité choquante que les monstres sont réels, la série explore le voyage d'une famille pour découvrir ses secrets enfouis et un héritage qui les lie à l'organisation secrète connue sous le nom de Monarch.

La série Apple TV+ sera produite par Legendary Television avec le soutien du co-créateur Chris Black (Star Trek : Enterprise) et Matt Fraction (Hawkeye) en tant que showrunner et producteurs exécutifs.



Sans surprise, cette série originale qui sortira probablement en 2023 ou 2024 sera parmi les plus coûteuses du catalogue d'Apple TV+. Pour des contenus comme celui-ci, Apple investit des sommes astronomiques avec toujours le même objectif... Faire décoller les nouvelles souscriptions.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.



