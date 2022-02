La série d'espionnage "Slow Horses" d'Apple TV+ arrive le 1er avril

Autre annonce du côté d'Apple, la branche vidéo de la firme a également révélé la date de première et un premier aperçu de la série d'espionnage très attendue "Slow Horses", avec Gary Oldman, oscarisé, qui fera ses débuts dans le monde entier le vendredi 1er avril 2022. Les amateurs pourront regarder l'intégralité de la série en une seule séance à partir du 13 mai.

Une série à suspense le 1er avril

Le drame en six épisodes, adapté du premier roman de la série "Slow Horses" de Mick Herron, lauréat du prix CWA Gold Dagger, sera diffusé en première mondiale sur Apple TV+ avec les deux premiers épisodes, suivis d'un nouvel épisode hebdomadaire chaque vendredi.

"Slow Horses" suit une équipe d'agents de renseignement britanniques qui servent dans un département de décharge du MI5 - Slough House. Oldman incarne Jackson Lamb, le brillant mais irascible chef des espions qui se retrouvent à Slough House en raison de leurs erreurs qui mettent fin à leur carrière.

Oldman est accompagné d'un casting décoré comprenant Kristin Scott Thomas, nominée aux Oscars ("Darkest Hour"), Jonathan Pryce, nominé aux Oscars ("The Two Popes"), Jack Lowden, lauréat du prix BAFTA Scotland ("Dunkirk"), et Olivia Cooke ("Sound of Metal").



La série est produite pour Apple par See-Saw Films et adaptée pour la télévision par Will Smith ("Veep"). Graham Yost assure la production exécutive aux côtés de Smith. Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Gail Mutrux et Douglas Urbanski sont également producteurs exécutifs de la série. James Hawes réalise les six épisodes et assure la production exécutive.



L'année 2022 s'annonce très chargée du côté d'Apple, à la fois avec les nouveaux produits comme les Mac M2, l'iPhone 14, l'iPad Air 5, l'iPhone SE ou encore le casque AR/VR, mais aussi dans les contenus avec de nombreuses créations originales (séries et films), des jeux pour Apple Arcade et plus encore.