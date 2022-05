Apple TV+ publie la bande-annonce de la saison 2 de Physical

Julien Russo

Face au succès de la série Physical, Apple a décidé il y a 9 mois de renouveler sa célèbre série originale. Très vite après l'annonce, l'écriture des épisodes a commencé et le tournage a rapidement débuté. Ce joli travail d'équipe permet aujourd'hui à Apple de dévoiler les premières images de la deuxième saison de Physical et aussi de communiquer une date de lancement !

Physical saison 2, rendez-vous le

3 juin 2022

Physical a captivé beaucoup d'abonnés Apple TV+, ce programme inédit vous projette dans les années 80 avec une ambiance, des décors et un scénario grandiose.

La série raconte l'histoire de Sheila Rubin, une femme au foyer qui est épuisée et lassée de son quotidien : s'occuper de sa fille, aller faire les courses, préparer le repas... Sheila va chercher une nouvelle passion qui va la faire sortir de sa routine.

Après quelques explorations, elle va découvrir l'aérobic, elle s'inscrit à des cours et tombe complètement accro de cette gymnastique dansante !



Dans la description de sa vidéo YouTube, Apple communique quelques détails à propos des événements à venir dans la seconde saison de Physical :

Dans la deuxième saison, notre héroïne Sheila Rubin (Byrne) a lancé avec succès sa première vidéo de fitness, mais elle se heurte à de nouveaux et plus grands obstacles sur son chemin. Elle est déchirée entre la loyauté envers son mari (Scovel) et les valeurs qu'il représente, et une dangereuse attirance pour quelqu'un d'autre. Et comme elle n'est plus la seule en ville, elle se retrouve à devoir dépasser de nouveaux concurrents féroces sur la voie de la construction d'un empire du fitness à part entière.

La série est produite par Tomorrow Studios et Apple Studios. On retrouve dans le casting Rose Byrne (Insidious), Rory Scovel (Superstore), Paul Sparks (House of Cards)...

Stephanie Laing est la réalisatrice et productrice exécutive de Physical, elle a participé dans sa carrière à des programmes populaires comme Dollface, Veep, Banshee ou plus récemment Love Life.



La saison 2 de Physical commence dès le 3 juin en exclusivité mondiale sur Apple TV+, le géant californien proposera comme d'habitude les deux premiers épisodes puis ajoutera un nouvel épisode tous les vendredis matin jusqu'à épuisement de la deuxième saison.

Si vous n'avez pas encore vu Physical, les 10 épisodes de la première saison sont disponibles.

