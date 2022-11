Apple TV+ diffuse la saison 3 de la série comique Mythic Quest

Après l'avant-première qui a eu lieu mercredi au Linwood Dunn Theater de Los Angeles, Apple TV+ lance la diffusion de saison 3 de la comédie "Mythic Quest". Les deux premiers épisodes sont disponibles et seront suivis d'un nouvel épisode chaque semaine jusqu'au 6 janvier 2023.

Une saison 3 très attendue par les fans

Dans la troisième saison, "Mythic Quest" suit un groupe de développeurs de jeux vidéo chargés de construire des mondes, de façonner des héros et de créer des légendes, mais les batailles les plus acharnées ne se déroulent pas dans le jeu - elles se déroulent au bureau. Alors que Ian et Poppy naviguent dans le monde du jeu et dans leur partenariat au sein de la toute nouvelle société GrimPop Studios, Dana est obligée de jouer les médiateurs face aux querelles incessantes de ses patrons. De retour à Mythic Quest, David s'installe dans son nouveau rôle de patron, où il se sent vraiment responsable pour la première fois. Jo revient comme assistante, plus loyale et militante que jamais, et Carol essaie de trouver sa place après une nouvelle promotion. À Berkeley, Rachel s'efforce de trouver un équilibre entre sa morale et le capitalisme, tandis que Brad, après sa sortie de prison, tente de réintégrer la société en tant qu'homme réformé.

La série met en vedette McElhenney, Charlotte Nicdao, David Hornsby, qui est également producteur exécutif, Danny Pudi, Ashly Burch, Imani Hakim, Jessie Ennis et Naomi Ekperigin, qui est devenue régulière pour la troisième saison, ainsi que des invités tels que Joe Manganiello, Lindsey Kraft et Casey Sander.



"Mythic Quest" est produit par Rob McElhenney et Charlie Day sous leur bannière RCG, Michael Rotenberg et Nicholas Frenkel pour 3Arts, et Jason Altman, Danielle Kreinik et Gérard Guillemot pour Ubisoft Film & Television. David Hornsby et Megan Ganz sont également producteurs exécutifs. La série est produite pour Apple TV+ par Lionsgate, 3 Arts Entertainment et Ubisoft. Les deux premières saisons de "Mythic Quest" sont d'ailleurs disponibles en streaming sur Apple TV+.





Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle de la troisième saison de Mythic Quest ci-dessous :

Il faut un abonnement à 4,99 euros par mois ou un pack Apple One pour en profiter sur iPhone, iPad, iPod, Mac, Apple TV, TV connectées, consoles et plus encore.