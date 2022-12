Apple TV+ prépare la série "Mere Mortals", un spin-off de "Mythic Quest"

Apple TV+ a annoncé que sa série comique à succès "Mythic Quest", élargira son univers de personnages bien-aimés avec "Mere Mortals", une nouvelle série de huit épisodes réalisée par Ashly Burch, John Howell Harris et Katie McElhenney, avec Megan Ganz, Rob McElhenney, David Hornsby et Charlie Day comme producteurs exécutifs. Un spin-off qui fera plaisir aux fans.

Une nouvelle série comique sur Apple TV+

"Mere Mortals" explorera la vie des employés, des joueurs et des fans qui sont touchés par le jeu. La nouvelle série s'inspire des épisodes de départ de "Mythic Quest", dont le nouvel épisode "Sarian", qui a fait ses débuts mondiaux sur Apple TV+ ce vendredi ; "Everlight", l'épisode spécial de l'année dernière, qui a valu à Anthony Hopkins une nomination aux Primetime Emmy Awards pour le meilleur narrateur ; "A Dark Quiet Death", de la première saison ; "Backstory !", de la deuxième saison de "Mythic Quest" ; et l'épisode autonome largement célébré, "Mythic Quest: Quarantaine".

© Apple

Actuellement dans sa troisième saison, "Mythic Quest" est une sitcom signée Rob McElhenney, Charlie Day et Megan Ganz qui a été accueilli avec de nombreux avis positifs comme "hilarante et attachante", "une tonne d'amusement" et "la meilleure comédie sur le lieu de travail à la télévision". La série a été renouvelée au début de la saison 3 et de la saison 4, et a obtenu un score "Certified Fresh" sur Rotten Tomatoes.



"Mere Mortals" est écrite par Ashly Burch, star de "Mythic Quest", John Howell Harris et Katie McElhenney. La nouvelle série sera produite pour Apple TV+ par Lionsgate, 3 Arts Entertainment et Ubisoft. Megan Ganz, Rob McElhenney, David Hornsby, Charlie Day, Nick Frenkel, Michael Rotenberg, Jason Altman et Margaret Boykin seront les producteurs exécutifs.



La nouvelle série rejoindra une offre croissante de séries comiques sur Apple TV+, dont "Shrinking", qui sera bientôt présentée en première avec Harrison Ford, ainsi que les nouvelles saisons de "Ted Lasso", "Schmigadoon !", "Physical", "The Afterparty", "Bad Sisters", "Trying" et bien d'autres.