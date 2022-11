Le tournage de la saison 3 de Ted Lasso sur Apple TV+ vient de s'achever

C'est sans aucun doute la série qui a permis de faire connaître Apple TV+ à des millions de personnes ! Ted Lasso va bientôt faire son grand retour pour sa troisième saison qui sera probablement la dernière, car les producteurs d'Apple TV+ ne veulent pas pousser le concept jusqu'à l'épuisement.

Le tournage de la saison 3 est terminé

Bonne nouvelle pour les fans de Ted Lasso, la saison 3 de votre série préférée devrait débarquer au cours des prochains mois sur Apple TV+. En effet, plusieurs acteurs populaires de la série à succès viennent d'affirmer dans différents posts et stories sur les réseaux sociaux que le tournage de la 3e saison était définitivement achevé.



Cette nouvelle signifie que désormais Apple va passer au montage des différents épisodes et une fois terminé va envoyer les épisodes aux sociétés chargées du doublage des acteurs. Cette phase est en général assez longue, elle peut prendre jusqu'à 3 à 4 mois.

Si on suit une certaine logique, la saison 3 de Ted Lasso devrait arriver à coup sûr entre le mois de mars et juillet 2023, tout dépend après si Apple souhaite décaler ou non sa série star en fonction de l’apparition des autres contenus. Comme les ajouts ne sont pas nombreux comparé à des services comme Netflix ou Prime Video, Apple est vigilant à ne pas sortir tout d'un coup, mais à étaler les entrées de nouvelles séries et film !



Pour le moment, Apple n'a publié aucune bande-annonce ni de synopsis pour la saison 3, il faudra être un peu patient avant d’apercevoir quelques images des nouveaux épisodes. Pour ceux qui n'ont toujours pas regardé Ted Lasso, vous avez l'intégralité de la saison 1 et 2 en exclusivité sur Apple TV+. L'abonnement coûte 6,99€/mois sans engagement, ce sera aussi l'occasion de découvrir les autres créations originales Apple fantastiques comme Black Bird, Défendre Jacob, Shantaram, The Mosquito Coast, Acapulco, Selena Gomez : My Mind & Me, Luck...