Apple lance des séances gratuites au cinéma pour le film CODA nominé aux Oscars 2022

Il y a 10 heures

Vidéo

Medhi Naitmazi

4



Le film "CODA" diffusé depuis août 2021 en exclusivité sur Apple TV+ a récemment été nominé aux Oscars 2022 dans la catégorie "Meilleur film". Pour fêter l'événement et faire connaître le film à un plus grand nombre de personnes, Apple prévoit de le ressortir gratuitement en salle.

Un film Apple gratuit au cinéma

Le remake américain du film "La famille Bélier" sera disponible gratuitement dans les salles de cinéma du vendredi 25 février au dimanche 27 février. Toutes les projections gratuites seront sous-titrées afin d'être accessibles aux personnes sourdes et malentendantes précise le communiqué d’Apple. Rappelons que CODA est l'acronyme de "Child Of Deaf Adults", soit enfant d’adultes sourds.

Ne vous réjouissez pas trop vite car "CODA" sera uniquement disponible dans les cinémas des États-Unis et de Londres, avec trois séances quotidiennes auxquelles le public pourra assister selon le principe du premier arrivé, premier servi. Une séance à Los Angeles comprendra également une séance de questions-réponses en direct avec les acteurs et la réalisatrice, Siân Heder.



Matt Dentler, responsable chez Apple, a déclaré :

De temps en temps, il arrive un film qui touche une corde sensible pour le public qui célèbre sa victoire sur l'humanité. C'est exactement ce que fait CODA. Siân, les acteurs et l'équipe de "CODA" ont fait un cadeau au monde entier avec ce film, et nous sommes inspirés de transmettre ce cadeau.

"CODA" est le premier film mettant en vedette un casting majoritairement sourd à recevoir une nomination pour le meilleur film. Il raconte l'histoire de Ruby Rossi, une lycéenne qui est le seul membre entendant de sa famille. Alors qu'elle explore sa passion pour le chant au lycée et se prépare à son avenir, elle doit également faire face à ses responsabilités familiales et aider son père dans son entreprise de pêche.

Ruby (Emilia Jones), 17 ans, est la seule entendante d'une famille de sourds - une CODA, enfant de sourds adultes. Sa vie se résume à servir d'interprète à ses parents (Marlee Matlin, Troy Kotsur) et à travailler sur le bateau de pêche de la famille tous les jours avant l'école avec son père et son frère aîné (Daniel Durant). Mais lorsque Ruby rejoint le club de la chorale de son lycée, elle se découvre un don pour le chant et se trouve rapidement attirée par son partenaire de duo, Miles (Ferdia Walsh-Peelo). Encouragée par son chef de chœur (Eugenio Derbez), enthousiaste et dur en amour, à s'inscrire dans une prestigieuse école de musique, Ruby se retrouve déchirée entre ses obligations envers sa famille et la poursuite de ses propres rêves.

"CODA" est écrit et réalisé par Siân Heder, produit par Vendome Pictures et Pathé, avec Philippe Rousselet, Fabrice Gianfermi, Patrick Wachsberger et Jérôme Seydoux comme producteurs, et Ardavan Safaee et Sarah Borch-Jacobsen comme producteurs exécutifs.



Depuis son lancement, "CODA" a reçu des critiques largement positives et il a actuellement une note positive de 96 % sur Rotten Tomatoes mais seulement 3,5/5 sur Allocine.