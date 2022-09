GRIS+ vient sublimer le catalogue Apple Arcade

Comme prévu, le sublime jeu de Nomada, GRIS, est de sortie sur Apple Arcade, en version "+". Il s'agit d'une version améliorée du titre paru en 2019 sur l'App Store. Édité par Devolver Digital, GRIS+ propose une expérience onirique de premier ordre, magnifiquement réalisée et sans texte. Il est disponible en exclusivité pour les abonnés Apple, mais on trouve toujours le titre original sur PS4, Xbox, Mac, PC et Switch.

GRIS+ est disponible sur Apple Arcade

Expérience sereine et évocatrice, dénuée de danger, de frustration ou de mort, GRIS vous invite à explorer un monde conçu avec un grand souci du détail, un monde pittoresque qui prend vie grâce à des visuels délicats, des animations fouillées et une bande-son originale des plus subtiles. Tout au long du jeu, des casse-têtes légers, un soupçon de plateformes et des défis facultatifs (qui mettront à l'épreuve vos réflexes de joueur) se révèlent à mesure que le monde de Gris s'ouvre à vous.

Regardez le trailer de GRIS pour comprendre ce qui vous attend :

Pour vous donner une idée, GRIS est une expérience comparable à ce qu'on trouve dans Sky ou Journey, mais avec un tout autre univers.



Avec une direction artistique de grande qualité signée Conrad Roset, GRIS propose des dessins subtils, des animations délicates et une bande-son harmonieuse, le tout vous invitant à explorer un monde sans danger ni frustration. Le moindre détail, travaillé à la main, a cependant son importance.



Vous jouez Gris, une jeune fille qu'il faut guider à travers des niveaux qui mêlent plate-formes et puzzles intelligents. La jouabilité est très bien pensée pour le tactile et vous apprendrez à maîtriser la palette de mouvements de GRIS sur la durée, d'autant que Gris va apprendre de nouvelles capacités tout au long de l'aventure.



Il faut savoir que le titre ne propose ni dialogue ni texte (ou presque), idéal pour toucher le plus grand nombre. Et les quelques mots présents sont traduits en français. Bref, une jolie réussite que l'on peut (re)découvrir avec cette version "+" qui ne contient ni publicité, ni achat intégré. Juste le jeu pour les abonnés à Apple Arcade (4,99 euros par mois).

Télécharger le jeu GRIS+