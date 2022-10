Apple TV+ : bientôt de la publicité avant de regarder un contenu ?

L'autre hypothèse envisagée par Apple serait d'inclure de la publicité avant le lancement d'un épisode d'une série ou d'un film. Le géant californien a conscience que son service fournit des contenus de qualité (régulièrement récompensés à des cérémonies de remises de prix) à un prix défiant toute concurrence. Ajouter de la publicité ne pourrait pas être considérée comme une décision abusive, vu à quel point l'offre est avantageuse sur le marché du streaming ! À l'heure actuelle, Apple propose déjà des spots publicitaires, on peut en apercevoir sur les matchs de baseball diffusé sur l'application Apple TV dans certains pays, toutefois ce n'est pas une régie publicitaire contrôlée par Apple qui gère cela, mais directement la régie de la NFL.

Proposé à 4,99€/mois depuis son lancement, Apple TV+ ne rapporterait pas assez d'argent à la firme de Cupertino vu le coût que génèrent les créations originales tous les ans. À l'heure actuelle, Apple serait en train de réfléchir à des solutions pour augmenter les revenus de son service de streaming, plusieurs éventualités ont été analysées par l'Apple Park jusqu'ici. L'une des idées étudiées a été d'augmenter le prix mensuel de l'abonnement, chose qu'ont fait récemment Disney+ et Netflix, mais le catalogue d'Apple TV+ est loin d'être aussi compétitif que ces deux services de streaming. Si Apple fait cela, des vagues de résiliations massives pourraient avoir lieu et vu la faible part de marché d'Apple TV+ dans le monde, ce n'est clairement pas l'idée du siècle !

La majorité des personnes qui sont adeptes des services de streaming sont celles qui ont fui les chaînes de télévision classiques pour ne plus avoir de publicités plusieurs fois par heure. Malheureusement, les spots publicitaires commencent progressivement à débarquer sur les plateformes de streaming, Netflix va bientôt proposer un abonnement avec de la publicité et Apple TV+ devrait prochainement s'y mettre aussi !

