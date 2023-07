Apple met en avant la protection contre le vol des Macbook dans une publicité

Après l'iPhone, Apple met désormais le paquet sur la protection des Macs.



Apple a dévoilé une nouvelle publicité hilarante mettant en scène une course effrénée à travers la ville pour récupérer un MacBook volé. L'occasion de démontrer, une fois de plus, les fonctions de sécurité intégrées aux ordinateurs d'Apple.

"The Underdogs : Swiped Mac"

Cette nouvelle publicité "Swiped Mac" s'inscrit dans la série "The Underdogs" qui a gagné en popularité grâce à des spots ingénieux diffusés pendant la pandémie, mettant en avant les défis du travail à domicile.

Dans le dernier épisode, l'équipe est en route pour une présentation cruciale lorsqu'un MacBook contenant le fichier Keynote est dérobé. S'ensuit alors une course-poursuite délirante à travers la ville pour le retrouver.



Les voleurs du MacBook tentent de le vendre à des prêteurs sur gages, mais chacun d'entre eux demande aux voleurs de le déverrouiller pour prouver leur propriété. Cependant, les malfrats ne connaissent pas le mot de passe, les laissant dans l'incapacité de rentrer dans le système.



"The Underdogs" utilisent alors l'application Localiser (Find My) pour suivre l'ordinateur portable et finissent par le rattraper. Dans le même temps, le service informatique menace de supprimer les données de l'ordinateur portable à distance, démontrant ainsi une autre fonctionnalité de "Localiser".

Les Underdogs reprennent du service. Cette fois, ils ont pour mission de sauver un Mac disparu. Heureusement, ils peuvent compter sur les puissantes fonctions de sécurité d'Apple. Une bonne nouvelle pour eux. Mauvaise, très mauvaise nouvelle pour les voleurs maladroits.

Bien sûr, tout cela est présenté de manière humoristique et à l'avantage du constructeur américain. En effet, dans la vie réelle, même si les Mac sécurisés par le "Secure Enclave" sont inviolables, les voleurs peuvent simplement démonter les ordinateurs dérobés pour en tirer de l'argent en vendant les pièces détachées. De plus, la police ne recommande généralement pas d'essayer de retrouver personnellement les voleurs en localisant un ordinateur volé. Quoique, en France, c'est possible...



En tout cas, la pub est à voir absolument.