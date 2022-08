Apple TV+ : bientôt un contenu tourné au Brésil ?

Comme certains de ses concurrents dans l'univers du streaming, Apple a fait le choix de s'ouvrir à des créations originales tournées dans d'autres pays que les États-Unis. Le géant californien sait que cela est avantageux pour attirer de nouveaux abonnés et ça permet aussi de faire bonne figure vis-à-vis des gouvernements qui accordent parfois quelques privilèges à ceux qui investissent dans leur pays. Selon une récente rumeur, Apple pourrait bientôt signer sa première création au... Brésil !

Apple s'intéresse au Brésil

Dans le catalogue d'Apple TV+, on retrouve déjà de nombreux films et séries qui ont été tournés à l'international, on pense par exemple à Téhéran (Israël), Dr Brain (Corée du Sud), Slow Horses (Royaume-Uni) ou encore Ted Lasso (Royaume-Uni).



Le prochain pays sur la liste des créations originales Apple pourrait être le Brésil, selon le journaliste Flavio Ricco, Apple TV+ est "intéressé à créer du nouveau contenu" au Brésil. À l'heure actuelle, les détails sont inconnus ; néanmoins, Ricco a déclaré que la société prévoit de "privilégier la qualité et l'authenticité".

Il est important de souligner qu'Apple TV+ est accessible au Brésil avec un doublage en portugais pour l'ensemble des contenus disponibles dans le catalogue. Si les rumeurs se révèlent exactes, il s'agira de la première programmation originale en portugais du Brésil pour Apple TV+. Ce serait un grand avantage pour inciter les abonnés brésiliens à souscrire au service, il est vrai qu'un contenu local est toujours plus convaincant qu'un programme tourné dans un autre pays.



