Netflix atteint les 270 millions de clients au T1 2024, mais ne dévoilera plus ce chiffre

Le numéro un de la SVOD, Netflix, continue son ascension avec 9,3 millions de nouveaux clients au cours du dernier trimestre, pour atteindre 270 millions au niveau mondial. C'est bien plus que ce qu'attendaient les analystes, et cela montre que la chasse aux comptes partagés a été fructueuse, la firme ayant perdu des clients en 2022 pour la première fois de son histoire. Cependant, l'entreprise affirme qu'elle ne révélera (normalement) plus le nombre d'abonnés à l'avenir...

Netflix a gagné 9,3 millions d'abonnés sur T1 2024

Nos confrères de Variety rapportent que l'entreprise a largement battu les estimations en termes d'abonnés et de revenus sur le trimestre écoulé en ajoutant 9,33 millions d'abonnés payants pour atteindre 269,60 millions d'abonnés au 31 mars 2024.

En plus d'avoir dépassé les estimations des analystes pour ses ajouts d'abonnés au premier trimestre, Netflix a également dépassé les attentes pour ses résultats financiers [...] Netflix a déclaré un bénéfice par action dilué de 5,28 $ pour un revenu de 9,37 milliards de dollars. Ce chiffre d'affaires représente une augmentation de 15 % par rapport au premier trimestre 2023.

Les investisseurs ont toutefois été refroidis par l'annonce qui l'accompagnait sur la page dédiée :

Netflix ne communiquera plus le nombre d'abonnés - qui a été un indicateur clé pour les services de streaming pendant des années - à partir du premier trimestre 2025 [...] Malgré des résultats supérieurs à ceux du premier trimestre, les actions de Netflix ont chuté de plus de 4,5 % après la séance de jeudi, probablement parce que les investisseurs ont réagi négativement à la nouvelle selon laquelle le service de streaming cessera de communiquer le nombre total d'abonnés trimestriels.

Pour se défendre, la société américaine indique qu'elle se concentrera à l'avenir sur d'autres indicateurs, tels que le temps total passé à utiliser le service. Elle a toutefois précisé qu'elle continuerait à rendre compte des étapes clés, ce qui veut dire qu'elle pourrait donner le nombre d'abonnés à des seuils symboliques comme 300 millions, 400 millions, etc.



Cette décision fait écho à celle prise par Apple en novembre 2018, lorsqu'elle a cessé de communiquer les ventes unitaires d'iPhone et d'autres produits, préférant parler des recettes totales pour chaque catégorie de produits. Les investisseurs avaient alors râler, mais tout s'est bien passé depuis.

