Tim Cook a gagné 98,7 millions de dollars en 2021

Aux États-Unis, les entreprises doivent effectuer chaque début d'année une déclaration de procuration avec les détails des rémunérations de leurs dirigeants. Apple a dévoilé tard hier soir le revenu annuel de son CEO Tim Cook, de son directeur financier Luca Maestri, de son avocate générale Kate Adams... Découvrez ces incroyables revenus !

Tim Cook pas loin des 100 millions de dollars de revenus

Travailler à la direction d'une entreprise comme Apple, ça peut rapporter beaucoup d'argent tous les mois. La déclaration de procuration déposée par Apple dévoile les rémunérations des dirigeants d'Apple avec le salaire, les bourses, les indemnisations des régimes d'encouragement non liés aux capitaux propres ainsi que toutes les autres compensations.



Voici ce qui a été révélé publiquement, il y a quelques heures...

La rémunération des dirigeants de l'équipe de direction d'Apple (2021)

CEO, Tim Cook : 98 734 395 $ au total

Salaire : 3 millions de dollars

Bourses : 82,3 millions de dollars

Indemnisation des régimes d'encouragement non liés aux capitaux propres : 10,7 millions de dollars

Toutes les autres compensations : 1,38 million de dollars

Vice-présidente principale du commerce de détail et des particuliers, Deirdre O'Brian : 27 millions de dollars au total

Salaire : 1 million de dollars

Bourses : 21,96 millions de dollars

Rémunération des régimes d'encouragement autres que les capitaux propres : 4 millions de dollars

Autres rémunérations : 61 191 dollars

Directeur financier, Luca Maestri : 26,98 millions de dollars au total

Salaire : 1 million de dollars

Bourses : 21,96 millions de dollars

Rémunération des régimes d'encouragement autres que les capitaux propres : 4 millions de dollars

Autres rémunérations : 18 883 dollars

Avocate générale, Kate Adams : 26,97 millions de dollars au total

Salaire : 1 million de dollars

Bourses : 21,96 millions de dollars

Rémunération des régimes d'encouragement autres que les capitaux propres : 4 millions de dollars

Autres rémunérations : 14 533 $

COO, Jeff Williams : 26,97 millions de dollars au total

​​​ Salaire : 1 million de dollars

Rémunération des régimes d'encouragement autres que les capitaux propres : 4 millions de dollars

Toutes les autres rémunérations : 17 437 $

Tim Cook voyage et... ça coûte cher !

Comme vous le savez probablement, Tim Cook est un CEO qui se préoccupe de la protection de l'environnement et il se trouve être soucieux de son empreinte carbone.

S'il préférerait probablement prendre des vols commerciaux pour se déplacer dans le monde, il n'a pas d'autres choix que de prendre des jets privés.



Cook est soumis à l'une des règles du conseil d'administration d'Apple qui date de 2017, il doit obligatoirement prendre des avions privés pour assurer sa sécurité et optimiser l'efficacité de son déplacement.

Tim Cook doit régulièrement voyager pour assister à des conférences, des réunions professionnelles, des rencontres avec les fournisseurs dans les pays asiatiques, des déplacements dans les Apple Store... Le CEO d'Apple a un quotidien très actif et ne s'ennuie jamais !



Sans surprise, tout cela a un coût. Il est révélé qu'en comptant les frais de carburant variables ainsi que les frais de décollage et d'atterrissage, Tim Cook a coûté au total 712 488 dollars en seulement 12 mois.

Dernière information publique concernant Tim Cook, c'est sa sécurité. Comme n'importe quel dirigeant de grandes entreprises, le CEO d'Apple a un dispositif de sécurité digne d'un chef d'État. Que ça soit pour ses déplacements sur le sol américain ou à l'étranger, une équipe de garde du corps accompagne Tim Cook partout 24h/24 (en tout cas quand il en a besoin).

Le coût est de 630 630 dollars sur la totalité de l'année 2021.



Pareil que pour les déplacements en jet privé, la sécurité de Tim Cook est directement ordonnée par le conseil d'administration d'Apple qui souhaite protéger son CEO. Cook ne fixe aucune règle, tout est géré pour lui (la société de garde du corps, le nombre de personnes avec lui...).



