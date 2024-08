Les Google Pixel 9 sont aussi puissants que l'iPhone 12

Google vient tout juste de lever le voile sur sa nouvelle génération de smartphones, les très attendus Pixel 9 et Pixel 9 Pro. Au cœur de ces appareils, on retrouve la dernière itération de la puce maison de Google, le Tensor G4. Et les premiers benchmarks viennent de tomber, nous donnant un aperçu — très mitigé — des performances de ce nouveau SoC.

Un gain de performances timide par rapport au Tensor G3

Depuis que Google a décidé de concevoir ses propres puces en 2021 avec le Tensor d'origine, l'objectif a toujours été de fournir la meilleure expérience possible sur Android, en misant notamment sur l'intelligence artificielle et la photographie computationnelle. Avec le Tensor G3 l'an dernier, Google avait réussi à améliorer les performances globales tout en gardant un retard substantiel sur la concurrence, tant Android que l'iPhone. Mais qu'en est-il du Tensor G4 des Pixel 9 ? Les premiers résultats sont mitigés.

It's crazy how a 4 year old iPhone 12 still outperforms Google's upcoming Pixel 9 Pro XL. 💀 pic.twitter.com/59Xl7QE3h2 — sid (@immasiddtweets) August 13, 2024

Selon les benchmarks Geekbench, le Pixel 9 Pro XL équipé du Tensor G4 et de 16 Go de RAM obtient un score monocœur de 1950 points et un score multicœur de 4655 points. C'est environ 10% de mieux que la moyenne des scores obtenus par le Tensor G3 de la génération précédente. Le gain est donc assez timide, surtout en comparaison des bonds réalisés par la concurrence.

En effet, le Tensor G4 reste encore loin derrière le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm qui équipe la plupart des flagships Android cette année. Et ne parlons même pas des puces Apple Bionic des iPhone qui dominent toujours largement les benchmarks. À titre de comparaison, le score monocœur du Tensor G4 est au niveau de celui de l'A14 Bionic des iPhone 12 sortis il y a presque quatre ans.

L'IA et la photo toujours au cœur de l'expérience Pixel

Bien sûr, les benchmarks ne font pas tout et ne reflètent pas forcément l'expérience utilisateur au quotidien. Et c'est justement sur ce terrain que Google entend se démarquer avec ses Pixel. Le Tensor G4 apporte son lot de nouveautés et d'optimisations, notamment pour les traitements liés à l'intelligence artificielle.

Google a d'ailleurs annoncé que les Pixel 9 disposeront d'une partie de leur RAM dédiée au nouveau modèle d'IA Gemini Nano. Cela devrait permettre un traitement plus rapide des tâches liées à l'IA, comme la reconnaissance vocale, la traduction en temps réel ou encore les fonctions de retouche photo avancées.

De même, le Tensor G4 dispose toujours de sa puce dédiée au traitement d'image, qui devrait une nouvelle fois faire des merveilles en photo, notamment en basse lumière. Les Pixel sont réputés depuis des années pour être parmi les meilleurs photophones du marché et cette nouvelle génération ne devrait pas déroger à la règle, et ce malgré de benchmarks assez mauvais sur le papier.

Au final, même si le Tensor G4 des Google Pixel 9 n'impressionne pas sur le papier, il faudra c'est sûr l'expérience logicielle et les fonctions IA qu'il entend se démarquer. Bien que les traitements IA ne soient pas tous faits en local, le relatif retard de puissance des Pixel 9 n'entache pas ses fonctions du tout. Apple a tout pour rendre l'expérience de ses appareils bien meilleure, et il va falloir mettre un coup d'accélérateur sur Apple Intelligence et l'iPhone A16 pour ne pas se faire distancer par la concurrence.