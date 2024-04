Google se moque de l'iPhone 15 Pro dans une pub pour le Pixel 8 Pro

Dans le cadre de sa campagne publicitaire #BestPhonesForever, Google a publié une nouvelle vidéo qui met en avant de manière ludique les capacités supérieures de son Pixel 8 Pro, en particulier la fonction "Best Take", par rapport à l'iPhone 15 Pro d'Apple.

La publicité, intitulée "Rough Night", met en scène une conversation entre un iPhone 15 Pro et un téléphone Pixel 8 Pro, soulignant les fonctions de post-traitement du Pixel qui peuvent être appliquées après avoir pris une photo.

Dans la publicité, le personnage de l'iPhone dit : "Grosse fête hier soir. Des tonnes de gens. Tant de photos de groupe." Il se plaint ensuite de ses lacunes en matière de photographie : "Et sur chaque photo, quelqu'un clignait des yeux ou détournait le regard." Le téléphone Pixel répond : "Oh, je suis passé par là."

Si vos photos de groupe d'hier soir ne sont pas très réussies le lendemain matin, Pixel peut vous aider. Best Take utilise une série de photos similaires prises à proximité les unes des autres pour vous aider à créer une photo fantastique avec la meilleure expression de chacun. En savoir plus sur Best Take et sur la façon dont vos photos peuvent être #FixedOnPixel :