Le rendu officiel du Galaxy Z Fold 5 a fuité !

Après le Galaxy Z Fold 4 et pour contre le nouveau Google Pixel Fold, Samsung prépare la relève avec le Galaxy Z Fold 5. Cette fois, ce devrait être plus qu'une simple itération avec notamment une toute nouvelle charnière. Pour mieux s'en rendre compte, nos confrères de MySmartPrice ont récupéré ce qui semble être le rendu officiel du Z Fold 5.

Une charnière sans interstice

Bien que nous soyons encore à plus d'un mois du lancement de la nouvelle série d'appareils pliables de Samsung, une nouvelle image officielle du Galaxy Z Fold 5 nous offre jusqu'à présent le meilleur aperçu de ce téléphone pliable. Cette image met en évidence la nouvelle charnière et la couleur bleue du téléphone. L'illustration présente le téléphone presque entièrement déplié, avec le slogan "Unfold your World" dessiné dessus. En arrière-plan, on peut voir le Galaxy Z Fold 5 fermé complètement.

Le détail le plus notable de cette image est sans aucun doute la charnière elle-même, qui est la première sans interstice utilisée par Samsung jusqu'à présent. Selon les rumeurs, cela devrait avoir un impact significatif sur le Galaxy Z Fold 5. On dit d'ailleurs que le Z Fold 5 sera considérablement plus fin que son prédécesseur. De plus, cette nouvelle charnière ouvre la voie à une méthode de pliage en "goutte d'eau", permettant un pliage de l'écran moins visible, du moins si le géant coréen suit les traces de ses concurrents.

Autre changement remarqué, le nouveau coloris bleu clair. Cette couleur diffère des teintes habituellement sombres ou neutres utilisées pour les modèles Fold précédents, bien qu'elle soit moins vive que certaines options de la série Galaxy Z Flip (qui se plie dans l'autre sens). En fait, elle ressemble davantage à une couleur que Google utilise sur son Pixel 7a ou même Apple sur ses iPhone 14.

Date et prix du Z Fold 5

Samsung prévoit de dévoiler le Galaxy Z Fold 5, ainsi que plusieurs autres appareils, lors d'un événement cet été. Selon ce rapport, la date de sortie est fixée au 11 août. Le prix ne devrait pas varier, à savoir 1 799 euros en 256 Go.