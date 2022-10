Les batteries des AirPods Pro 2 sont 15 % plus grandes

L'autonomie améliorée des AirPods Pro de deuxième génération n'est pas seulement due à la nouvelle puce H2, mais également en partie grâce à l'utilisation de batteries physiquement plus grandes, selon les dépôts réglementaires effectués par la firme.

Une amélioration notable de la batterie des écouteurs

Par rapport aux AirPods Pro originaux, Apple avance que les AirPods Pro 2 offrent une autonomie supplémentaire de 1,5 heure avec l'annulation active du bruit activée, pour un total de six heures. Un point que nous avions constaté lors de notre test des AirPods Pro 2022, et qui est désormais confirmé par la base de données 3C repérées par MySmartPrice. Les documents révèlent que les nouveaux écouteurs disposent d'une batterie d'une capacité de 49,7mAh. Il s'agit d'une augmentation de 15 % par rapport à la capacité de 43,24 mAh des AirPods Pro premiers du nom.

Mais pas du nouveau boîtier

En revanche, le boîtier de chargement MagSafe des AirPods Pro 2 présente une capacité de batterie de 523mAh, soit une hausse de seulement 4mAh par rapport au modèle précédent. Selon Apple, l'étui de chargement MagSafe des AirPods Pro de deuxième génération offre six heures d'autonomie supplémentaires, soit un total de 30 heures d'écoute avec la fonction d'annulation de bruit activée (ou le nouveau mode Transparence). Il est donc fort probable que l'autonomie plus conséquente de l'étui de chargement provienne en fait principalement des améliorations apportées aux écouteurs.



Au-delà des batteries physiquement plus grandes, la puce H2 et les capteurs de détection de la peau des AirPods Pro de deuxième génération contribuent également à prolonger l'autonomie de la batterie grâce à une meilleure efficacité. Si vous cherchiez des écouteurs dernier cri et très performants, sachez que les AirPods Pro 2 sont en vente à 299 euros.