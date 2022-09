Apple Watch Ultra : les bracelets des boîtiers de 42 à 45 mm sont compatibles

Cet été, une rumeur a inquiété les collectionneurs de bracelets pour Apple Watch, elle affirmait que l'ensemble des bracelets commercialisés jusqu'ici ne seraient pas compatibles avec l'Apple Watch Ultra. La raison qui avait été mise en avant était que l'Apple Watch Ultra aurait une conception trop différente pour prendre en charge d'anciens bracelets. Qu'on se rassure... Apple explique sur son site que la majorité des vieux bracelets vont pouvoir être utilisés sur l'Apple Watch Ultra.

Bonne nouvelle si vous possédez des bracelets auxquels vous êtes attachés

Selon le site web d'Apple, la nouvelle Apple Watch Ultra de 49 mm est compatible avec la grande majorité des bracelets Apple Watch actuellement disponibles sur le marché. Les bracelets conçus pour l'Apple Watch Series 8 et les versions antérieures avec des boîtiers plus grands de 42, 44 et 45 mm pourront être installés sur l'Apple Watch Ultra.

Voici ce qu'explique la firme de Cupertino :

Vous pouvez faire correspondre la plupart des bracelets avec n'importe quelle Apple Watch Series 3 ou un boîtier plus récent de la même taille. Les bandes de 41 mm fonctionnent avec des boîtiers de 38 mm et 40 mm ; les bandes de 45 mm fonctionnent avec des boîtiers de 42 mm, 44 mm et 49 mm.

Comme vous pouvez le voir, Apple a réussi à conserver la compatibilité pour les bracelets d'Apple destinés à des boîtiers d'une taille de 42, 44 et 45 mm. Toutefois, la compatibilité s'arrête là pour les bracelets créés pour les Apple Watch de 38, 40 et 41 mm.

Si les bracelets conçus pour les plus grands modèles d'Apple Watch sont compatibles, certains, comme les bracelets sport achetés pour l'Apple Watch 41 mm, ne conviendront pas à l'Apple Watch Ultra 49 mm. En fait, tout bracelet que vous avez porté avec une Apple Watch 42, 44 ou 45 mm devrait fonctionner avec l'Apple Watch Ultra. En outre, Apple affirme que la nouvelle Apple Watch est compatible avec toutes les tailles de Braided et Solo Loop :

Les bracelets Solo Loop et Braided Solo Loop ne sont compatibles qu'avec l'Apple Watch SE et l'Apple Watch Series 4 ou plus récent. Les boîtiers de 40 mm et 41 mm fonctionnent avec les tailles de bande 1-9 ; les boîtiers de 44 mm et 45 mm fonctionnent avec les tailles de bande 1-12.

Dernière bonne nouvelle, si vous avez un coup de foudre pour l'un des bracelets de l'Apple Watch Ultra, mais que vous n'avez pas envie d'acheter la montre haut de gamme parce que vous n'êtes pas un amateur de sports extrêmes, il sera possible d'utiliser les bracelets sur une Apple Watch avec un boîtier de 44 mm et 45 mm. Les bracelets concernés sont l'Alpine Loop, l'Ocean Band et le Trail Loop.