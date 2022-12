Tim Cook visite l'usine japonaise qui fabrique les bracelets d'Apple Watch Ultra

Vous le savez probablement, cette semaine, Tim Cook est en visite au Japon. Le patron d'Apple visite ses troupes, ses partenaires comme Konami ou Sony, ainsi que les usines qui fournissent des composants ou des accessoires. C'est le cas aujourd'hui avec le lieu de fabrication du bracelet Boucle Alpine orange proposé avec l'Apple Watch Ultra.

Ce n'est certainement pas ce qu'Apple met en avant sur page dédiée à l'Apple Watch Ultra, mais le bracelet Boucle Alpine de couleur orange est en tissu tressé et est fabriqué au Japon chez l'entreprise Inoue.

Great to visit with the team at Inoue, a family-run business that’s been operating in Fukui for over 70 years. They are bringing together traditional craftsmanship with state-of-the-art manufacturing to weave stunning Apple Watch bands. pic.twitter.com/wzWrwTOkpl