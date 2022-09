Les indicateurs de confidentialité de l'iPhone 14 Pro seront plus lumineux

Décidément, nous pensions tout savoir des prochains iPhone, force est de constater que les rumeurs de dernière minute nous ont fait mentir. Depuis hier, les fuites s'enchaînent autour de la découpe Face ID des iPhone 14 Pro, en expliquant qu'il n'y aurait pas deux trous distincts mais un seul. Apple utiliserait l'espace entre les deux perforations pour les indicateurs de confidentialité vert et orange de l'appareil photo et du microphone.

Une zone utile pour les indicateurs

L'information sur l'indicateur de confidentialité provient d'une source sur les forums de MacRumors qui semble avoir une connaissance très précise. Le leaker a fourni des détails supplémentaires sur ce à quoi ressembleront les diodes dans la pratique.



Les points sont décrits comme étant "beaucoup plus brillants que le reste de l'écran", ce qui sera particulièrement visible dans les situations de forte luminosité. La source décrit les indicateurs comme étant "une sorte de contenu HDR", de manière à les rendre faciles à voir même lorsqu'il fait soleil dehors et que l'écran est à la luminosité maximale.

Les points apparaîtront dans l'espace entre les deux découpes qu'Apple utilise pour Face ID, et l'aspect général ressemblera beaucoup au voyant lumineux vert qui s'affiche sur le Mac lorsque la webcam est activée. Apple utilise un voyant lumineux vert vif pour les Mac et il semble que les voyants lumineux des modèles iPhone 14 Pro seront d'une teinte similaire.



À l'heure actuelle, l'indicateur de confidentialité vert pour la caméra et orange pour le microphone s'affichent à droite de l'encoche sur les iPhones dotés de Face ID. Les voyants ne sont pas particulièrement lumineux et peuvent ne pas être vus. Apple semble vouloir corriger cela.



Lorsque les voyants ne sont pas allumés, l'espace entre les deux découpes matérielles sera noir, les fusionnant visuellement en une seule découpe. La perforation en forme de pilule prendra le même espace d'écran que l'encoche, mais elle ne sera pas collée au haut de l'écran, de sorte à donner un autre style à l'iPhone et de permettre ce genre de nouveautés.