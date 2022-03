Plus d’encoche sur les iPhone 14 Pro, puis sur tous les iPhone 15

Les dernières rumeurs reviennent sur les fuites autour de la suppression de l'encoche sur l'iPhone 14. Le nouveau format trou + pilule devrait premièrement être destiné aux iPhone 14 Pro et Pro Max puis se retrouver sur tous les iPhone 15.

L'encoche disparaît progressivement sur l'iPhone 14 et définitivement sur l'iPhone 15

Nous l'avons évoqué il y a une dizaine de jours, l'iPhone 14 Pro devrait être le premier depuis la sortie de l'iPhone X à se passer de l'encoche. À l'aide d'un schéma publié sur Weibo, nous avons eu un premier aperçu de ce nouveau design appelé par nos soins trou + pilule.



Un design bien connu de la concurrence sous Android mais qui serait une première mondiale pour Apple qui, on le rappelle, reste le seul constructeur de smartphones à proposer un véritable système de détection du visage sécurisé. Grâce à ce nouveau Face ID, l'utilisateur gagnerait encore un peu plus de place sur l'écran. Pour rappel, l'iPhone 13 a accueilli une encoche plus petite mais légèrement plus épaisse.

Concept d'un iPhone 14 Pro remix iSoft

Aujourd'hui, c'est l'analyste Ross Young qui se penche sur le sujet et d'après lui, ce Face ID trou + pilule sera bien réservé à la gamme Pro pour la série de l'iPhone 14 mais devrait en revanche être lancé sur tous les iPhone 15 qui sortiront en septembre 2023, l'année prochaine. Une manière de procéder qui correspond parfaitement à la stratégie d'Apple.



De plus, grâce aux infos capturées via des fuites sur Weibo, Ross Young pense que ce nouveau format sera à son tour miniaturisé sur l'iPhone 15. Il en déduit donc que le trou et la pilule seront bien plus petits sur l'iPhone 15 que sur l'iPhone 14 Pro. L'iPhone 16 Pro sera-t-il enfin le modèle avec Face ID sous l'écran ?