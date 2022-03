Un adaptateur 30W GaN en approche chez Apple ?

Apple pourrait sortir un nouvel adaptateur secteur de 30W avec un nouveau design en 2022, a déclaré l'analyste réputé Ming-Chi Kuo dans un tweet publié il y a quelques instants. Une évolution notable puisque les chargeurs fournis avec l'iPad Pro est par exemple de 20W, comme ce fut le cas avec l'iPhone 11 Pro, avant qu'Apple n'arrête de fournir la prise dans les boîtes de ses iPhone.

Selon Ming-Chi Kuo, l'adaptateur secteur utilisera la technologie du nitrure de gallium ou "GaN", qui permet d'obtenir des chargeurs plus petits, plus légers et plus efficaces que les chargeurs à base de silicium, comme le chargeur Anker ou le chargeur ESR. Le nouvel adaptateur 30 Watts serait probablement une version plus petite et plus légère de l'adaptateur USB-C 30W existant d'Apple qui est inclus dans le dernier MacBook Air M1 2020.

Apple may release its next GaN charger in 2022, which supports about 30W and has a new form factor design. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 7, 2022



Apple a publié son premier adaptateur électrique GaN l'année dernière sous la forme d'un adaptateur USB-C de 140 W pour le MacBook Pro 16 pouces redessiné et équipé de la puce M1 Pro / M1 Max.

Apple organisera son événement "Peek Performance" demain à 19 heures (heure de Paris), et les rumeurs annoncent notamment un nouvel iPhone SE 3, un nouvel iPad Air 5, et potentiellement un ordinateur de bureau "Mac Studio" pouvant être associé à un nouvel écran externe Apple. Une nouvelle option de couleur verte pour l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini a également été annoncée tout à l'heure.