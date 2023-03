Découvrez le parcours d'un ancien iPhone après sa reprise par Apple (vidéo)

La reprise d'iPhone n'est plus une option pour faire joli chez Apple, cette offre est devenue un point stratégique pour l'entreprise. Cela inclut son propre programme Apple Trade In, ainsi que les promotions de reprise proposées par les opérateurs partenaires. Un nouveau rapport publié par le Wall Street Journal (WSJ) offre un aperçu inédit de ce secteur, montrant comment les iPhones échangés sont remis à neuf et, en fin de compte, rapportent de l'argent aux entreprises.

Quand un iPhone passe par le processus de reprise

Pour réaliser ce reportage, Joanna Stern, du WSJ, a eu l'occasion de rendre visite à U.S. Mobile Phones (USMP), l'un des partenaires utilisés par les principaux opérateurs américains. Selon le rapport, USMP a traité plus de 2,5 millions d'appareils de reprise l'année dernière, et la plupart d'entre eux étaient des iPhone. Une partie se retrouve sur le refurb d'Apple, le reste chez les revendeurs agréés.

Pendant que Joanna visitait l'entrepôt, la société a pris livraison de 3 000 iPhones de reprise provenant de "l'un des principaux opérateurs de téléphonie mobile américains". Cela a permis à notre confrère de suivre le processus, en utilisant un iPhone 11 de reprise comme guide.



Le processus de reprise de cet iPhone 11 s'est déroulé en quatre étapes : effacement des données, nettoyage, classement et mise en kit. Voici ce qui se passe après ces étapes :

Les deux tiers des téléphones qui arrivent à l'USMP sont effacés, nettoyés et vendus à des grossistes, souvent à l'étranger. L'autre tiers est envoyé à sa société sœur, Back in the Box, pour être nettoyé, remis à neuf et vendu à des acheteurs sur Amazon ou Back Market, une place de marché populaire pour les téléphones d'occasion.

L'USMP a vendu cet iPhone 11 à 350 dollars, ce qui représente un bénéfice appréciable par rapport à la valeur de reprise de 200 dollars... mais il y a d'autres frais, comme la commission de nos amis de chez Back Market. Ari Marinovsky, le PDG de Back in the Box, l'explique très bien :

Selon M. Marinovsky, ce prix permet au consommateur de bénéficier d'une bonne remise. Elle donne également à l'entreprise une marge suffisante - quelque part entre 10 et 15 % - pour réaliser un certain bénéfice. Même si Back in the Box et USMP gagnent jusqu'à 100 dollars sur ce téléphone, la main d'œuvre nécessaire à la remise à neuf et les 10 % de marge de Back Market grugent le bénéfice. Il en va de même pour les téléphones défectueux qui doivent être vendus à perte.

Découvrez la vidéo de cinq minutes réalisée par le WSJ :

Le rapport complet de Joanna Stern du Wall Street Journal est plus qu'intéressant. Il est fascinant de voir cet iPhone 11 passer de la reprise au reconditionnement, puis à la vente en quelques jours, avec un nouveau profit pour Apple et ses partenaires. Si le chat à neuf vies, combien en a un iPhone selon vous ?