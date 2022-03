Apple Trade In : Apple modifie les prix de reprises de certains iPhone

Que faites-vous de votre ancien iPhone ? Si certains le gardent dans un placard bien au chaud, d'autres préfèrent le revendre pour aider à payer le nouveau modèle récemment commandé. S'il y a les bons vieux sites d'occasions comme leboncoin ou les sites de reconditionnement qui rachètent vos anciens appareils comme Back Market, sachez qu'Apple peut aussi reprendre votre iPhone.

Jusqu'à 185€ de reprise pour l'iPhone SE 2

Apple a présenté hier soir l'iPhone SE 3, un nouveau modèle qui est dédié au milieu de gamme pour résister aux géants chinois qui sont omniprésents sur ce terrain. Suite à cette annonce qui était attendue par toutes les rumeurs, Apple a réalisé quelques modifications sur sa page Apple Trade In, l'univers consacré à la reprise de votre ancien produit Apple.

La firme de Cupertino a réduit les prix de reprises pour certains modèles d'iPhone.



Sans surprise, que ça soit sur les modèles très anciens ou ceux qui sont plus récents (comme les iPhone 12), le prix de reprise est dérisoire par rapport à une revente sur des sites d'occasions.

Faisons un petit tour des prix de chaque appareil !

Les tarifs que vous allez voir ci-dessous ne sont pas des montants qui vous seront versés par virement bancaire. En réalité, il s'agit d'une somme qui vous sera déduite sur votre prochaine commande sur l'Apple Store en ligne !

Les valeurs de reprises estimées

iPhone Valeur de reprise (sous réserve de l'état de l'appareil) iPhone 12 Pro Max Jusqu’à 645€ iPhone 12 Pro Jusqu’à 560€ iPhone 12 Jusqu’à 445€ iPhone 12 mini Jusqu’à 380€ iPhone SE (2e génération) Jusqu’à 185€ iPhone 11 Pro Max Jusqu’à 425€ iPhone 11 Pro Jusqu’à 370€ iPhone 11 Jusqu’à 315€ iPhone XS Max Jusqu’à 265€ iPhone XS Jusqu’à 230€ iPhone XR Jusqu’à 200€ iPhone X Jusqu’à 170€ iPhone 8 Plus Jusqu’à 145€ iPhone 8 Jusqu’à 110€ iPhone 7 Plus Jusqu’à 85 € iPhone 7 Jusqu’à 60 € iPhone 6s Plus Jusqu’à 30 €

Dans les changements qui ont été réalisés, il y a l'iPhone SE 2 qui perd 5€ sur la valeur de reprise estimée et l'iPhone 12 Pro Max qui baisse de 70€. Pour trouver des prix de reprises plus attractifs, il faudra éventuellement se rapprocher d'autres sociétés comme Back Market qui offre des prix plus élevés et en prime un virement sur votre compte bancaire.

Si on prend par exemple l'iPhone 12 Pro Max, vous pouvez avoir une offre jusqu'à 672€ s'il est en parfait état.