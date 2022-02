Le World Trade Center s'ouvre désormais grâce à l'iPhone et l'Apple Watch

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Si vous avez suivi l'actualité d'Apple ces derniers mois, vous n'êtes pas sans savoir que la dernière mise à jour logicielle iOS 15 apporte une nouveauté conséquente au sein d'Apple Wallet. En effet, l'application de gestion des cartes bancaires et de fidélité s'ouvre désormais aux clés de bureau.

Et depuis aujourd'hui, la société de développement immobilier Silverstein Properties s'en sert pour une bâtiment quelque peu connu... Le célèbre World Trade Center devient désormais compatible avec la technologie de la Pomme, ses portes pouvant être ouvertes avec un iPhone ou une Apple Watch.

Le World Trade Center devient compatible avec Apple Wallet

Dans un communiqué de presse publié aujourd'hui, Silverstein Properties a annoncé que la mise en œuvre des badges d'employés dans Apple Wallet permettra aux utilisateurs d'accéder aux immeubles de bureaux, aux étages des locataires et aux centres de remise en forme grâce à leur iPhone et Apple Watch.



Tal Kerret, président de Silverstein Properties :

Nous sommes fiers de faciliter l'accès de nos employés et de nos clients à nos immeubles, à leurs bureaux et à nos salons, cafés, salles de conférence et studios de yoga partagés en utilisant le badge d'employé dans Apple Wallet sur iPhone et Apple Watch. Grâce à notre application Inspire, nous pouvons désormais fournir et gérer l'accès à un nombre quelconque de bâtiments et d'espaces de manière sûre et sécurisée.

Cette fonctionnalité sera d'abord lancée au 7 World Trade Center à New York et sera étendue aux clients des bureaux de New York, Philadelphie et Los Angeles au cours des prochains mois.