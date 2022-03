L'iPhone SE 3 arrive-t-il à faire le poids face à l'iPhone 13 pour les vidéos ?

Julien Russo

L'un est proposé à 529€, le second à 909€, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, ils n'ont pas le même design et pourtant... Ils sont proches en ce qui concerne la qualité des enregistrements vidéos. Le YouTuber Hyder Tech a comparé à l'extérieur le nouvel iPhone SE 3 fraichement annoncé et l'iPhone 13 disponible depuis la rentrée 2021.

Une différence si flagrante ?

Lors de la présentation de l'iPhone SE 3, Apple a dévoilé son nouveau smartphone de milieu de gamme comme étant l'un des meilleurs face aux smartphones dans la même fourchette tarifaire. Si l'iPhone SE de 3e générations a acquis plusieurs technologies et avancées vis-à-vis de l'iPhone SE commercialisé en 2020, arrive-t-il à rivaliser avec l'iPhone 13 ?

Vous allez voir qu'il n'y a pas une grande différence...



Hyder Tech a pris le temps de confronter l'iPhone SE 3 et l'iPhone 13 à partir de plusieurs vidéos capturé à l'extérieur, les vidéos ont été essentiellement tournées dans des environnements lumineux en plein jour.



Au fil des multiples vidéos qui s'enchaînent dans différents endroits, on s'aperçoit que l'iPhone SE 3 est un véritable... monstre en termes de qualité pour les enregistrements vidéo (et les photos). Comme l'iPhone 13, il arrive à saisir une grande quantité de détails, rend les couleurs les plus fidèles possibles (même en l'absence du HDR), affiche des ombres convaincantes et gère à la perfection les variations de lumières.

Pourquoi l'iPhone SE 3 arrive à rivaliser avec un iPhone à près de 1000€ qui est censé afficher une différence flagrante en ce qui concerne la qualité ?

Tout simplement, parce qu'Apple a énormément travaillé sur les caméras arrière et a intégré plusieurs avancées technologiques qu'on retrouve aussi dans l'iPhone 13.

Quels points communs ont l'iPhone SE 3 et l'iPhone 13 ?

Les deux iPhone offrent l'enregistrement vidéo en 4K, ils peuvent proposer à leurs utilisateurs du 4K de 24 à 60 images par seconde, ce qui est aujourd'hui la base chez de nombreux constructeurs de smartphones (même pour les milieux de gamme).



Autre point en commun, c'est la stabilisation optique de l'image, si on aurait pu penser qu'Apple en ferait l'impasse pour son SE 3, le géant californien l'a bien intégré.

Seule différence, l'iPhone 13 possède une stabilisation optique de l'image plus poussée, Apple mentionne que celle-ci fonctionne par déplacement du capteur pour la vidéo.



L'iPhone SE 3 et l'iPhone 13 gèrent aussi la vidéo QuickTake, il s'agit de la possibilité de prendre une photo pendant une vidéo. Cette fonctionnalité est désormais considérée comme un "basique" sur l'iPhone, heureusement qu'Apple l'a intégré sur le SE 3, sinon beaucoup d'utilisateurs auraient été déçus !



L'un des points en commun (aussi très important), c'est le mode ralenti. L'iPhone SE 3 comme l'iPhone 13 sont capables de prendre en charge un ralenti en 1080p jusqu'à 240 images par seconde.

Les avantages qu'a l'iPhone 13 et que n'a pas l'iPhone SE 3

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, il est difficile de faire une différence entre l'iPhone SE 3 et l'iPhone 13. La qualité des vidéos est quasiment identique. Pour un client Apple qui n'accorde pas beaucoup d'importance au design, mais énormément à la vidéo, un iPhone SE 3 pourrait largement convenir !



Toutefois, l'iPhone 13 a quand même des avantages.

Le smartphone haut de gamme propose le Mode Cinématique avec la profondeur de champ réduite (1080p à 30 i/s). On le sait, cette fonctionnalité donne un aperçu similaire à ce que pourrait faire une caméra professionnelle utilisée sur le tournage d'un film ou d'une série.

Pour en savoir plus sur le mode cinématique, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre article qui explique comment ce mode révolutionnaire a été développé par Apple.



Autre différence (et pas des moindres), c'est l'enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu'à la 4K en 60 images par seconde. L'iPhone SE 3 est incapable d'atteindre une telle perfection dans l'image. Grâce à cette nouveauté, les couleurs sont plus prononcées et l'image obtient des détails plus raffinés. C'est d'ailleurs l'un des atouts majeurs de l'iPhone 13 !



L'iPhone 13 possède également un Zoom optique arrière 2x, chose que ne peut pas faire l'iPhone SE 3 qui ne possède que le Zoom numérique 3x.



Dernier point (et le plus important), l'iPhone 13 possède deux capteurs arrière, le grand-angle et l'ultra-grand-angle, ce second permet une ouverture ƒ/2,4 quand l'iPhone SE 3 est limité à une ouverture ƒ/1,8.

Conclusion

Si l'iPhone 13 possède des atouts que n'a pas l'iPhone SE 3, le smartphone de milieu de gamme se débrouille quand même très bien sur les enregistrements vidéos. On constate qu'Apple n'a pas joué la carte de "l'optimisation de la marge de bénéfice", mais a plutôt été généreux sur les caractéristiques.