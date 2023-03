Voici les vidéos de déballage de l'iPhone 14 jaune

Apple a annoncé hier une nouvelle couleur pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus, désormais disponibles en jaune. Ce joli coloris sera en précommande vendredi et disponible en magasin la semaine prochaine (le 14 mars), mais certains ont déjà reçu le nouvel iPhone. L'occasion de découvrir le modèle jaune en vidéo.

Découvrez ce jaune Apple

Si vous souhaitez voir à quoi ressemble le nouvel iPhone 14 et iPhone 14 Plus jaune, des vidéos de déballage ont été publiées sur YouTube par certains influenceurs. Il est bon de noter qu'Apple a ses têtes et sollicite souvent les mêmes personnes, mais cette fois elle a fait confiance à de nouvelles têtes, ce qui est bien. En tout cas, il est clair que cette couleur jaune est très... jaune.

Le reste ne change pas, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus sont dotés d'une façade "Ceramic Shield", d'un écran OLED 60 Hz, d'une puce A15, d'un double appareil photo et de nouvelles fonctions de sécurité. Cela reste un iPhone 13s pour nous. Le prix reste également le même, à savoir à partir de 1019 euros.



Découvrez les vidéos de déballage de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Plus ci-dessous :



Vous pouvez commander les nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Plus jaunes dès aujourd'hui sur Apple.com.