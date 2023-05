L'écran ProMotion ne sera plus exclusif aux modèles Pro à partir des iPhone 17

Il est parfois surprenant d'obtenir autant d'informations sur un iPhone qui est planifié pour une commercialisation dans 1 ou 2 ans. Cela s'explique par le fait qu'Apple commence très tôt la conception et les technologies qui seront adoptées dans ses futurs iPhone. Par chance, les informations qui sont communiquées à des partenaires arrivent entre les mains de mauvaises personnes qui diffusent tout en ligne !

De nouvelles informations sur les écrans des iPhone 16 et iPhone 17

Selon une récente feuille de route dévoilée par l'analyste Ross Young, Apple a bien prévu d'augmenter la taille des écrans des iPhone 16 Pro en 2024 puis de tous les modèles d'iPhone en 2025 avec la gamme iPhone 17. Cette initiative est directement liée à l'augmentation du rapport d'aspect des appareils qui passera de 19,5:9 avec les iPhone 15 Pro à 19,6:9 avec les iPhone 16 Pro.



Comme l'explique 9to5mac, voici à quoi s'attendre pour les iPhone 16 et iPhone 16 Plus :

Taille : 6,12′′/6,69′′

6,12′′/6,69′′ Rapport d'aspect : 19,5:9

19,5:9 Encoche/Dynamic Island : Dynamic Island

Dynamic Island Circuit de commande : LTPS

LTPS Taux de rafraîchissement : 60Hz

Pour les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max :

Taille : 6.27′′/6.86′′

6.27′′/6.86′′ Rapport d'aspect : 19,6:9

19,6:9 Encoche/Dynamic Island : Dynamic Island

Dynamic Island Circuit de commande : LTPO

LTPO Taux de rafraîchissement : 120Hz (ProMotion)

En ce qui concerne les iPhone 17, que vous preniez un modèle Pro ou non, il y aura une augmentation générale de la taille d'écran et de la prise en charge du 120 Hz.

Voici à quoi s'attendre avec les iPhone 17 et iPhone 17 Plus :

Taille : 6.27′′/6.86′′

6.27′′/6.86′′ Rapport d'aspect : 19,6:9

19,6:9 Encoche/Dynamic Island : Dynamic Island

Dynamic Island Circuit de commande : LTPO

LTPO Taux de rafraîchissement : 120Hz (ProMotion)

Pour les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max :

Taille : 6.27′′/6.86′′

6.27′′/6.86′′ Rapport d'aspect : 19,6:9

19,6:9 Encoche/trou : trou + Face ID sous l'écran

trou + Face ID sous l'écran Circuit de commande : LTPO

LTPO Taux de rafraîchissement : 120Hz

Ces informations qui auraient fuité et atterri entre les mains de l'analyste expert dans les écrans, Ross Young, sont à prendre à la légère. Les renseignements arrivent très tôt, Apple en est probablement qu'à la conception de ses futurs modèles, l'entreprise pourrait réaliser des changements à tout moment et même supprimer comme ajouter des caractéristiques avantageuses.