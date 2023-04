L’écran 120 Hz sera sur l’iPhone 17 de base

La technologie ProMotion d’Apple sera finalement étendu aux modèles d'iPhone standard dans deux ans, selon Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants. ProMotion a été introduit pour la première fois sur les modèles iPhone 13 Pro en 2021 et reste exclusif aux modèles Pro pour l'instant. Il était par contre apparu sur l’iPad Pro 2017.

Enfin du nouveau pour les iPhone standards

Dans un tweet publié ce soir, Young a fourni une feuille de route décrivant les différentes technologies d'affichage qui seront intégrées aux futurs iPhones. La feuille de route indique notamment que la technologie d'affichage LTPO basse consommation sera étendue aux iPhones standard en 2025, ce qui, selon Young, permettra à ces appareils de bénéficier de la technologie ProMotion. Autrement dit, les clients pourront enfin profiter d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un défilement et des contenus plus fluides, sans débourser plus de 1300 € pour un iPhone « Pro ».

Les iPhone 13 Pro peuvent descendre jusqu'à 10 Hz, tandis que les modèles iPhone 14 Pro peuvent descendre jusqu'à 1 Hz, ce qui permet d'afficher en permanence l'horloge, les widgets, les notifications et le fond d'écran de l'écran de verrouillage, même lorsque l'appareil est verrouillé. Le fameux always-on.

Feuille de route de iPhone

La feuille de route commence en 2021 et se termine en 2027.

Apple to go all LTPO in 2025, even base models to get 120Hz refresh, finally. https://t.co/n0ivg08pde pic.twitter.com/dwjGiHwn8u — Ross Young (@DSCCRoss) April 3, 2023

Dans l'ensemble, la feuille de route suggère que l'"iPhone 17" et l'"iPhone 17 Plus" seront dotés de la technologie ProMotion et probablement d'un écran toujours allumé. Au fil du temps, Apple a régulièrement étendu les fonctionnalités Pro aux modèles standards. Le prochain devrait être l'îlot dynamique qui sera sur les quatre modèles d'iPhone 15 dans le courant de l'année. Les moins chers resteront donc encore avec un écran 60 Hz.



Young a également indiqué quand Apple adoptera Face ID et les caméras sous l'écran dans les futurs iPhone 17 Pro.