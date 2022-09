AirPods Pro 2 : voici le premier déballage avant le lancement

Les AirPods Pro 2 seront officiellement lancés demain matin, les premières expéditions vers les clients qui ont précommandé les nouveaux écouteurs commenceront aujourd'hui. Un YouTubeur a reçu les siens un peu en avance, il en a profité pour faire un déballage en avant-première pour faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur !

Les AirPods Pro 2 : déballage

La seconde génération des AirPods Pro n'a rien de révolutionnaire au niveau du design, on retrouve le même code esthétique que la précédente génération.

Toutefois, on remarque quand même quelques détails qui évoluent et de nouvelles fonctionnalités intéressantes.



Les nouveaux AirPods Pro offrent une meilleure qualité sonore, une plus longue durée de vie de la batterie, une suppression du bruit jusqu'à deux fois supérieure à celle de la première génération et la possibilité de changer le volume d'un simple glissement sur la tige.

Apple a opéré plusieurs modifications au niveau du boîtier de charge, celui-ci comporte désormais un petit haut-parleur intégré pour proposer le support "Localiser", ce qui vous permettra de retrouver vos écouteurs en cas de perte ou de vol avec l'application Localiser préinstallée sur votre iPhone.



Autre détail qu'on remarque avec le déballage, c'est le nouvel embout fourni par Apple, désormais l'entreprise fournit un embout XS qui permettra aux utilisateurs qui ont de petites oreilles de trouver leur bonheur et une meilleure stabilité des AirPods Pro lors de leur utilisation !



À noter également qu'Apple vend le nouvel embout XS de manière indépendante sur son site internet pour 10 euros. Malgré les affirmations de l'entreprise, il semble que ces embouts soient aussi compatibles avec la première version des AirPods Pro. Mais ça, Apple a préféré ne pas le dire pour inciter les consommateurs à privilégier les AirPods Pro 2, c'est du business.

