Énorme succès pour les iPhone reconditionnés en Inde, les ventes explosent !

Dans des pays comme l'Inde où le revenu moyen est très bas, vendre des iPhone à plus de 1000€ n'est pas un franc succès comme on peut l'imaginer. C'est pour cela que les revendeurs Apple ont décidé de miser davantage sur l'iPhone SE qui est commercialisé à un prix plus accessible ainsi que sur les iPhone reconditionnés. Cette stratégie serait une réussite monumentale d'après les chiffres de Counterpoint Research.

Les ventes d'iPhone en Inde ont fortement augmenté grâce au marché du reconditionnement

Selon de récentes données du cabinet d'analyse Counterpoint Research, l'iPhone domine très largement le marché des smartphones reconditionnés en Inde. Comme les prix officiels des iPhone neufs sont très élevés et que les consommateurs indiens apprécient tout particulièrement l'écosystème Apple, ils s'approchent de solutions moins coûteuses : les iPhone reconditionnés qui sont souvent mis en avant chez les revendeurs en Inde.



La part de marché des iPhone sur le marché du reconditionnement est passée de 3% à 11% au cours de l'année 2022. Une prouesse qui montre clairement qu'en proposant des iPhone à des tarifs plus abordables, les propriétaires de smartphones sous Android en Inde sont prêts à réaliser plus facilement une transition vers iOS.

L'intérêt envers les iPhone sur le marché des smartphones reconditionnés est décrit comme étant croissant et sans précédent, la part de marché de 11% à la fin de 2022 pourrait continuer à progresser dans les mois à venir !

La tendance dépend surtout des revendeurs qui vendent toujours la majorité des iPhone en Inde malgré la présence physique et numérique d'Apple dans le pays (chose qui n'était pas le cas il y a quelques années encore). Si les revendeurs continuent de miser sur les iPhone reconditionnés et deviennent toujours plus agressifs sur les promotions, il y a de fortes chances que les iPhone reconditionnés prennent une ampleur phénoménale en Inde.



En ce qui concerne les iPhone neufs, Counterpoint Research estime que les expéditions d'iPhone vers l'Inde pourraient augmenter de 31% au cours de 2023. Bien sûr, cela est aussi en fonction de la gamme iPhone 15 qui sortira en fin d'année, il faudra que celle-ci soit convaincante afin de prendre la relève des iPhone 14.



