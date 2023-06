La part de marché de l'iPhone au Japon est aberrante

Depuis toujours, Apple a une position dominante sur le marché des smartphones dans certains pays. Si le géant californien est quasiment invisible dans des pays comme la Corée du Sud ou encore l'Inde, c'est tout le contraire dans d'autres pays comme les États-Unis, la Chine ou le... Japon. Dans ces pays, l'iPhone est le smartphone préféré de millions de personnes qui n'hésitent pas à le renouveler année après année, une situation qui désespère les concurrents !

La puissance de l'iPhone au Japon est impressionnante

Dans un récent rapport publié par le cabinet d'analyse IDC, les dernières statistiques pour le premier trimestre de 2023 révèlent une domination sans équivoque d'Apple sur le marché des smartphones au Japon. Avec une part de marché impressionnante de 55%, Apple renforce sa position et étend son emprise sur ce marché très convoité. Ces résultats confirment une fois de plus la popularité imbattable de l'iPhone auprès des consommateurs japonais.



La concurrence rencontre beaucoup de difficultés à suivre le rythme imposé par Apple. Le fabricant japonais Sharp se positionne en deuxième place, avec une part de marché de 13%. Le géant sud-coréen Samsung ne détient que 6% de part de marché au Japon avec ses smartphones Galaxy, une catastrophe pour l'un des constructeurs les plus populaires dans le monde et qui devance le plus souvent Apple dans de nombreux pays.

Au cours de ce premier trimestre de 2023, Apple a réussi à expédier 4,17 millions d'iPhone sur le sol japonais. En comparaison, l'ensemble de ses concurrents proposant des smartphones sous Android n'a écoulé que 3,42 millions d'exemplaires. Cette différence notable confirme la supériorité d'Apple dans le pays, mettant en évidence la fidélité et la confiance des consommateurs envers la firme de Cupertino.



Parmi ces statistiques valorisantes pour Apple, on retrouve une certaine surprise... La gamme iPhone 14 ne figure pas dans les plus vendus au Japon au cours de ce trimestre, les clients ont préféré les gammes iPhone 12, iPhone 11 et les iPhone SE 3. En ce qui concerne la quantité de stockage, ce sont les 64 Go et 128 Go qui l'emportent très largement. Autrement dit, les clients japonais sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour acheter un iPhone, mais pas forcément la dernière génération, beaucoup se contentent d'une ancienne génération qui reste tout de même très compétitive en termes de performance et fonctionnalités.



Cependant, tout n'est pas parfait pour les résultats que vous voyez ci-dessous, le marché des smartphones au Japon a connu une baisse de 23,6% dans les ventes globales comparées au premier trimestre de 2022. Que ce soit Apple ou la concurrence, tout le monde a vu ses ventes décliner.