Attendez-vous à de belles promotions sur l'iPhone 15 !

Le marché mondial du smartphone est en nette baisse. Pour contrer ce phénomène, Bloomberg pense que les opérateurs mobiles vont mettre en avant des offres encore plus intéressantes pour inciter les clients à passer à l'achat sur l'iPhone 15.

iPhone 15 : les opérateurs à la rescousse du marché

Un nouveau rapport de Bloomberg suggère que les opérateurs mobiles proposent dès sa sortie des offres de réduction "agressives" pour l'iPhone 15. Pour justifier son propos, l'agence de presse cite la demande décevante de smartphones aux États-Unis depuis un an.



Plus globalement, c'est le marché mondial du smartphone dans son ensemble qui ne cesse de régresser depuis 2017 malgré une excellente année 2021. On estime même qu'il est actuellement "le pire de la décennie". Le rapport de Bloomberg pourrait donc être valable pour d'autres pays dont la France, bien que ce ne soit qu'une supposition.

Bien évidemment, le sujet de la pandémie de covid-19 et de l'inflation mondiale incessante depuis de nombreux mois n'est pas à négliger. En ces temps plus difficiles, nombreux sont les clients à ralentir leur rythme de renouvellement de smartphone.



Kuo, Sony et d'autres analystes ont récemment indiqué que la demande pour l'iPhone 15 devrait être plus faible que celle pour l'iPhone 14. Une rumeur fin juillet expliquait que l'iPhone 15 Pro allait augmenter de prix aux États-Unis, alors que l'iPhone 14 Pro était resté au même prix, contrairement à la France ou d'autres pays. Pire encore, il est possible qu'il augmente encore son tarif en France pour la deuxième année consécutive…