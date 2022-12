Le délai de livraison des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max est en chute libre

Tous les ans, il est difficile d'acquérir la dernière génération d'iPhone sur l'Apple Store en ligne et chez les revendeurs. On retrouve de septembre à novembre l'effet de nouveauté où beaucoup de clients renouvellent leur iPhone, puis de novembre à décembre les achats de Noël. Maintenant que le "grand rush" est terminé, on constate une forte baisse du délai de livraison des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max !

Apple n'a plus d'excuse pour le délai de livraison

Ces derniers mois, Apple a fait face à de multiples difficultés pour maintenir des délais de livraison raisonnables pour les derniers iPhone 14 Pro sur son Apple Store en ligne. L'entreprise a rencontré des problèmes chez son partenaire Foxconn qui assemble les iPhone, il y a eu une gigantesque émeute qui a incité des milliers d'employés à démissionner et il y a eu... les demandes de Noël !



La période de Noël est très compliquée pour Apple, car les ventes des iPhone décollent littéralement et quand la production en Chine n'arrive pas à suivre, c'est rapidement la catastrophe.

Selon le Wall Street Journal qui reprend un rapport de JP Morgan, maintenant que Noël est passé, Apple reçoit moins de commandes des particuliers et des revendeurs. Cela se ressent sur les délais de livraison sur l'Apple Store en ligne, ils ont énormément diminué comparés à début décembre où on pouvait constater un véritable record.

L'analyste Samik Chatterjee de JP Morgan explique :

L'approvisionnement s'améliore et s'oriente lentement vers la parité avec la demande. Les temps d'attente pour les consommateurs américains qui commandent les derniers modèles d'iPhone Pro, qui ont déjà été étendus à 40 jours, se sont améliorés. Aux États-Unis et en Chine, les sites Web d'Apple montrent les temps d'attente pour les modèles Pro d'environ une à deux semaines. Certains modèles et couleurs Pro sont disponibles pour un retrait immédiat dans certains magasins Apple Store des deux pays.

Pour réaliser une telle prouesse, Foxconn a dû recruter en masse afin que les assemblages d'iPhone se multiplient à grande vitesse en Chine. Aujourd'hui, on estime que la capacité de production de "l'iPhone City" est de 70%, une croissance en forte hausse comparée au mois dernier où la capacité de production n'avait jamais été aussi basse depuis de nombreuses années.

Combien de temps pour recevoir...

Sur l'Apple Store en ligne en France, on remarque une belle baisse dans les délais de livraison.

Voici un petit résumé des délais auxquels il faut s'attendre si vous passez commande maintenant :

iPhone 14 Pro violet intense : 1 jour en moyenne pour obtenir une livraison à domicile prioritaire (10€). Environ 2 semaines pour une livraison gratuite.

iPhone 14 Pro or : 1 jour en moyenne pour obtenir une livraison à domicile (10€). Environ 2 semaines pour une livraison gratuite.

iPhone 14 Pro argent : 2 semaines en moyenne

iPhone 14 Pro noir sidéral : 2 semaines en moyenne

Les iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max violet intense : 2 semaines en moyenne

iPhone 14 Pro Max or : 2 semaines en moyenne

iPhone 14 Pro Max argent : 2 semaines en moyenne

iPhone 14 Pro noir sidéral : 2 semaines en moyenne

C'est une baisse impressionnante, car avant Noël, nous étions plus sur une attente d'un mois entre la validation de la commande et la livraison. Ces délais de livraison devraient continuer à chuter dans les semaines à venir, Apple fait son maximum pour satisfaire le plus de commandes possibles. D’ailleurs, chez Amazon, l’iPhone 14 Pro Max est livré en moins d’une semaine actuellement.

