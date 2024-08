Le marché des smartphones aux US a augmenté de 8% grâce à l’iPhone

Depuis de longues années, le marché des smartphones aux États-Unis est dominé par Apple et Samsung que ce soit sur le haut de gamme ou le milieu de gamme. Malgré une baisse des ventes depuis la pandémie, le marché américain a réussi à sortir la tête de l’eau en partie grâce… aux iPhone ! Même si Samsung a réalisé une belle performance avec ses Galaxy, ce sont encore les iPhone qui ont fait toute la différence en 2023 aux États-Unis.

Les iPhone ont cartonné l’année dernière aux US

Le secteur des smartphones aux États-Unis a enregistré une croissance impressionnante en 2023, avec une augmentation de 8% des expéditions sur un an, en partie grâce à l’ascension fulgurante d’Apple dans ce domaine. Selon Counterpoint Research, Apple a atteint une part de marché record de 64% au quatrième trimestre 2023, un sommet inégalé depuis fin 2020. Certainement grâce à l'iPhone 15 Pro.



La croissance d’Apple a non seulement renforcé sa position sur le marché, mais a également contribué à compenser les baisses de parts de marché des autres fabricants de smartphones. Cette réussite est d’autant plus remarquable qu’elle suit une période de récupération après les perturbations dues aux fermetures d’usine liées au COVID.

Selon le rapport, Apple a su étendre sa présence sur le marché de milieu de gamme en 2023, en proposant des modèles iPhone plus anciens à des prix réduits. Cette stratégie semble avoir porté ses fruits, car elle a permis de toucher une nouvelle clientèle tout en maintenant une forte présence sur le marché.



Parallèlement, les ventes globales de smartphones Android ont connu un déclin, en particulier dans le segment de marché inférieur à 300 dollars. Cette baisse est en contraste avec la stratégie d’Apple et illustre les défis auxquels sont confrontés les autres fabricants sur le marché américain.



Hanish Bhatia, directeur associé de Counterpoint, souligne que les perspectives pour 2024 dépendront étroitement de l’économie américaine, notamment en raison de l’année électorale. Néanmoins, une augmentation de la demande est anticipée dans tous les segments de prix, ce qui devrait entraîner une croissance modeste pour l’année à venir.



Enfin, Counterpoint prévoit une croissance continue du marché des smartphones haut de gamme en 2024. Cette croissance serait stimulée par l’adoption croissante de fonctionnalités d’intelligence artificielle génératives, un domaine dans lequel Apple et d’autres fabricants de smartphones haut de gamme investissent de plus en plus. iOS 18 devrait être la plus grande mise à jour de l'entreprise !



Source