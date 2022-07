Les ventes mondiales de Mac ont chuté de 20% au second trimestre de 2022

Lenovo, HP, Dell, Acer et Apple, les plus gros fabricants d'ordinateurs dans le monde ont tous connu une baisse de leurs ventes mondiales au cours du deuxième trimestre de 2022. En effet, à cause de la pénurie de certains composants et des confinements répétitifs en Chine, les réapprovisionnements ne se sont pas déroulés comme prévu, ce qui a sans surprise réduit les ventes !

Des expéditions de Mac en baisse

Alors les résultats financiers d'Apple sont prévus ce soir, le cabinet d'analyse Counterpoint Research en profite pour sortir ses estimations des expéditions de PC et Mac dans le monde au cours du T2 2022. Les statistiques sont peu flatteuses, que ça soit pour Apple et ses concurrents, le rapport explique que les expéditions mondiales d'ordinateurs personnels ont chuté de 11,1% comparé au second trimestre de 2021, ce qui fait un total de 71,2 millions d'unités qui ont été livrées.



L'interruption de la chaîne d'approvisionnement sur les chaînes de production de Quanta en Chine est en grande partie responsable de la baisse des expéditions de Mac pour le deuxième trimestre, on enregistre une chute de 20% en glissement annuel. Selon Counterpoint, les clients attendaient également une nouvelle série de MacBook avec des puces M2, chose qui n'a pas été assez rapide...

Les difficultés d'approvisionnement et la longue attente pour les Mac avec la puce M2 sont sans aucun doute les 2 raisons de cette perte de vitesse pour Apple. Résultat, la firme de Cupertino passe de la 4e place à la 5e place avec seulement 4,7 millions d'expéditions. Au T2 2021, Apple avait surpassé ses performances avec 5,9 millions d'expéditions.

La pire performance revient à HP

HP, c'est un peu le "roi" du marché des PC, l'entreprise est toujours avec un esprit innovateur, ce qui attire les clients qui cherchent du haut de gamme avec une fiabilité matérielle exceptionnelle. Pour ce second trimestre de 2022, HP est étonnamment la marque qui a rencontré le plus de difficulté dans les expéditions mondiales de PC. La société a enregistré une baisse de 27% des expéditions par rapport au même trimestre de l'année dernière.



Au T2 2022, la part de marché de Lenovo dans le domaine des ordinateurs personnels s'est maintenue au niveau saisissant de 24,4 % à l'échelle mondiale. Les ventes totales de la marque ont chuté de 12,7 % d'une année sur l'autre, pour atteindre 17,4 millions d'unités, principalement en raison de la faible demande des consommateurs. Toutefois, les commandes commerciales ont été plutôt stables, ce qui a permis à l'entreprise de limiter les dégâts.



Pour conclure, Dell et Acer enregistrent la baisse la moins impactante. D'un côté, Dell perd 700 000 expéditions et de l'autre Acer en perd seulement 900 000. Bien sûr, c'est un coup dur, mais comparé à ce qui s'est produit chez HP, Lenovo et Apple, c'est quand même réconfortant !