L'iPhone 16 Pro Max a la meilleure autonomie du marché

Il est logique que les plus grands smartphones, comme ceux le Pro Max d'Apple ou l'Ultra de Samsung, ont tendance à offrir une plus longue autonomie grâce à une batterie plus conséquente que la moyenne. Cependant, de nouveaux tests révèlent que l'iPhone 16 Pro Max surpasse tous ses concurrents cette année, et de loin. Apple l'avait promis, l'autonomie est le point de fort de la nouvelle gamme.

Apple offre la meilleure autonomie

Selon le classement d’autonomie tenu par le site américain Tom’s Guide, l'iPhone 16 Pro Max, doté d'une batterie de 4685mAh, a tenu 18 heures et 6 minutes lors des tests. Cette performance dépasse celle d'autres modèles phares, y compris le OnePlus 12, qui a duré 17 heures et 37 minutes malgré une batterie plus grande de 5 400mAh.

Les modèles Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra de Samsung ont fait encore moins bien, avec des durées respectives de 16 heures 46 minutes et 16 heures 45 minutes. Fait intéressant, ces deux téléphones ont néanmoins surpassé l'iPhone 16 Plus, qui a enregistré 16 heures 29 minutes avec une batterie légèrement plus petite de 4674mAh, contre 4 900mAh pour le Galaxy S24 Plus.

L'iPhone 16 standard, avec 12 heures 43 minutes d'autonomie, est derrière ses grands frères, mais montre tout de même une amélioration significative par rapport à l'iPhone 15, qui tenait 11 heures 5 minutes. De même, l'iPhone 16 Plus a ajouté plus de deux heures par rapport à l'iPhone 15 Plus, qui avait une autonomie record pour la marque à son lancement de 14 heures 14 minutes. Cela représente une augmentation notable des performances en seulement un an, en particulier pour les modèles standard d'Apple. L'iPhone 16 Pro Max a vu la plus grande amélioration, offrant plus de quatre heures supplémentaires d'autonomie par rapport à l'iPhone 15 Pro Max. Même le "petit" iPhone 16 Pro a également bénéficié d'une amélioration considérable, surpassant l'iPhone 15 Pro de trois heures et demie.

En revanche, la série Pixel 9 de Google est à la traîne. Les Pixel 9 et Pixel 9 Pro ont chacun atteint environ 13 heures et demie, tandis que le Pixel 9 Pro XL a duré 14 heures 37 minutes, bien en deçà des chiffres impressionnants des leaders.

Batterie Autonomie en h:m iPhone 16 3,561 mAh 12:43 iPhone 16 Plus 4674 mAh 16:29 iPhone 16 Pro 3582 mAh 14:07 iPhone 16 Pro Max 4685 mAh 18:06 iPhone 15 3,349 mAh 11:05 iPhone 15 Plus 4,383 mAh 14:14 iPhone 15 Pro 3,274 mAh 10:53 iPhone 15 Pro Max 4,422 mAh 14:02 Galaxy S24 4,000 mAH 13:28 Galaxy S24 Plus 4,900 mAh 16:46 Galaxy S24 Ultra 5,000 mAh 16:45 OnePlus 12 5,400 mAh 17:41 Google Pixel 9 4,700 mAh 13:18 Google Pixel 9 Pro 4,700 mAh 13:37 Google Pixel 9 Pro XL 5,060 mAh 14:37

Pour information, ces tests aient été effectués dans des conditions réelles, comme la navigation web sur 5G, les utilisateurs pourraient ne pas toujours observer de tels gains dans leur utilisation quotidienne. En partie, cela s'explique par le fait que la luminosité de tous les smartphones testés était réglée à 150 nits, alors que la série iPhone 16 peut atteindre jusqu'à 2 000 nits, ce qui affecterait considérablement l'autonomie dans d'autres scénarios. Comme toujours, la durée de vie de la batterie dépend fortement de l'utilisation individuelle, mais une chose est certaine : l'iPhone 16 Pro Max est ce qui se fait de mieux en la matière, grâce à une dalle OLED nouvelle génération, une puce A18 Pro plus économe (et performante) et à une batterie conséquente, le tout porté par iOS 18.