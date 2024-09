iPhone 16 Pro : même prix et autonomie en hausse selon Gurman

Selon un tweet récent de Mark Gurman de Bloomberg, l’iPhone 16 Pro devrait maintenir son prix de départ à 1 229 € (ou 999 $ HT aux US), soit le même tarif que celui introduit avec l’iPhone X en 2017. Cette affirmation vient contredire un rapport publié la semaine dernière qui suggérait une hausse de prix, environ 100 €, pour offrir 256 Go de stockage en standard. L'année dernière, Apple avait appliqué une augmentation similaire pour l'iPhone 15 Pro Max supprimant l'option 128 Go pour justifier la hausse.

L'autonomie en hausse

Cependant à quelques heures du keynote "It's Glowtime", le journaliste américain est convaincu que cela ne se produira pas cette année, et l’iPhone 16 Pro devrait rester au même prix, probablement avec une option de 128 Go comme les modèles précédents.

Mais le plus intéressant dans son message sur X concerne les autres nouveautés. Gurman mentionne que les bords plus fins de l'écran seront perceptibles et que des améliorations significatives de la batterie sont prévues pour toute la gamme. Nous avions vu à plusieurs reprises que la firme de Cupertino avait commandé des batterie de plus grande capacité (+ 10 %), alors qu'elle avait prévu un écran OLED LPTO plus économe sur l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, ainsi qu'une puce A18 toujours plus efficiente.



Lors du keynote, Apple devrait aussi mettre l'accent sur les performances des puces A18 et 18 Pro, ainsi que sur l'intelligence artificielle. Le très attendu bouton Capture, évoqué dans plusieurs rumeurs, devrait être présent sur les quatre modèles d’iPhone 16, et pas seulement sur les versions Pro.

Les améliorations de l'autonomie pourraient voler la vedette du reste, car ce point figure toujours parmi les demandes des clients, surtout que les capacités de batterie des iPhones ont peu évolué ces dernières années. La dernière augmentation majeure de l’autonomie remonte à l’iPhone 13 Pro et Pro Max en 2021.



Pour en savoir plus, consultez notre article sur les 10 nouveautés phares de l'iPhone 16 Pro, avant l'officialisation ce soir à partir de 19 heures, heure de Paris. iPhoneSoft retranscrira en direct et en français la conférence sur notre page keynote. Restez dans le coin !