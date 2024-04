Jusqu'à 40% d'autonomie en plus pour la future batterie de l'iPhone

Le fournisseur d'Apple sur la partie batterie serait en bonne voie pour créer une batterie plus performante que l'actuelle insérée dans les iPhone 15. 10 %, 20 %, 40 % de puissance en plus ? Difficile d'y voir clair, mais ce qui est sûr, c'est que l'évolution approche.

Le rêve de pas mal d'utilisateurs

S'il y a bien un point sur lequel Apple stagne depuis plusieurs années, c'est la batterie de l'iPhone. Que ce soit pour l'endurance ou la recharge rapide, les concurrents sont pour la plupart en avance dans le domaine. Mais cela pourrait changer d'ici quelques années.



TDK Corp, fournisseur d'Apple, serait en train de concevoir une nouvelle batterie qui, selon les études de l'industrie, aurait potentiellement 40 % d'autonomie supplémentaire par rapport à la batterie actuelle. Un chiffre à prendre avec du recul étant donné que la société elle-même annonce pour sa part un gain de 10 %.

Déclaration de Noboru Saito, directeur général de TDK :

Alors que nous nous dirigeons vers l'ère de l'IA où le monde devient de plus en plus connecté, les demandes imposées aux batteries ne feront que croître, et notre mission est de répondre à ces besoins grâce à une technologie nouvelle et en évolution.

En effet, avec l'arrivée de l'IA, les smartphones vont être encore plus sollicités et les batteries vont devoir rapidement s'adapter aux nouvelles utilisations. Il y a deux mois, une première fuite autour de la batterie en "L" de l'iPhone 16 Pro est apparue sur le web. Nouveau look, nouvelle conception et surtout une plus grande endurance. N'oublions pas l'autre rumeur qui veut qu'Apple produise sa propre batterie pour iPhone dès 2026. Nul ne sait ce que la pomme croquée va faire dans les années à venir, mais espérons que la batterie de l'iPhone soit enfin à la hauteur des attentes.



Via