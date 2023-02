Présentation semi-officielle des enceintes Sonos Era 100 & 300

Sonos va bientôt dévoiler des nouvelles enceintes. La Era 300 sera vendue pour 450 $ et la Era 100 sera vendue au prix de 250 $. Deux produits qui pourraient faire de l'ombre aux HomePod 2 et HomePod Mini d'Apple.

Sonos Era

Il n'aura pas fallu attendre longtemps. Deux semaines après avoir annoncé le développement de deux enceintes Era chez Sonos, The Verge remet le couvercle avec, cette fois-ci, de nombreux détails supplémentaires. Caractéristiques, images et prix, on se croirait presque à la présentation officielle.

Era 300

Avec idée de concurrencer le HomePod 2, la Sonos Era 300 arbore un design unique en son genre. Une forme inédite qui devrait faire des heureux et des déçus. L'immense haut-parleur est équipé de six pilotes afin de diffuser le son de tous les côtés.



Un système qui lui permet d'ailleurs de prendre en charge le Dolby Atmos et l'Audio Spatial. Attention tout de même, il semblerait que la bibliothèque Dolby Atmos d'Apple Music ne soit pas compatible au départ alors même que celle d'Amazon Music devrait l'être.

Pour le reste, on note la présence du Wifi 6, d'un port USB-C, du Bluetooth et de AirPlay 2. La compatibilité HomeKit permettra à l'enceinte d'être compatible avec Siri comme les autres modèles de la marque. À noter que Google Assistant n'est pas de la partie, la faute à un contentieux juridique entre les deux marques.



D'après des "sources proches de Sonos", la Era 300 sera vendue au prix de 450 $. Elle devrait être annoncée officiellement dans le courant du mois de mars.

Era 100

L'Era 100 est équipée d'un plus grand mid-woofer pour des basses plus intenses que sur la Sonos One. Elle possède également deux tweeters afin de mieux gérer les fréquences sonores aiguës contre un seul sur la Sonos One.



Comme sa grande sœur, elle a le droit au Wifi 6, au Bluetooth et à un port USB-C. Côté prix, on serait à 250 $, ce qui ne lui permettrait pas de rivaliser sur le plan tarifaire avec le HomePod Mini d'Apple.

Télécharger l'app gratuite Sonos