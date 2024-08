Présentation imminente des Beats Solo Buds et Solo 4

Apple aurait coché la case du 30 avril, soit demain, pour annoncer les nouveaux écouteurs Beats Solo Buds ainsi que le casque Beats Solo 4 dont nous avons parlé récemment. Mais tout est déjà connu, en atteste la fuite signé de nos confrères d'AndroidHeadlines qui ont publié la fiche technique, les photos et même la vidéo officielle avant l'heure.



EDIT : la rumeur disait vrai, Apple a lancé les Beats Solo 4 et Beats Solo Buds.

Le nouveau Beats Solo4

Tout d'abord, le Beats Solo4 est une nouvelle paire d'écouteurs supra-auriculaires, aussi appelé "casque" chez nous, qui entend offrir le puissant son caractéristique de la marque, avec en plus l'audio spatial personnalisé et le suivi dynamique de la tête. Avec des coussins UltraPlush plus confortables que jamais et une autonomie de batterie allant jusqu'à 50 heures (5 heures pour 10 minutes de charge), il a tout pour plaire. Sans oublier l'audio sans perte via USB-C. Un port jack 3.5mm reste également disponible.

Comme les derniers modèles de Beats, le Beats Solo 4 est conçu pour s'appairer facilement avec un appareil iOS et un appareil Android. Le casque est d'ailleurs compatible avec Localiser d'Apple et "Find My Device" de Google, ainsi que le partage audio.



D'après l'auteur de la fuite, Apple commercialisera le Beats Solo 4 en trois couleurs, Matte Black, Slate Blue et Cloud Pink, au prix de 199 dollars, avec une livraison à partir du 2 mai. On peut espérer un prix sous les 250 euros chez nous.

Les Beats Solo Buds

Les nouveaux écouteurs Beats Solo Buds seront la paire d'écouteurs la moins chère vendue par Apple.



La firme de Cupertino prépare également les Beats Solo Buds pour mardi, avec un atout majeur. Les Solo Buds seront vendus au prix de 79,99 $ et disponibles en noir mat, gris orageux, violet arctique et rouge transparent, à partir du mois de juin. Il s'agit des écouteurs sans fil les moins chers d'Apple, les AirPods 2 étant vendus à partir de 99 dollars (139 euros en France). On peut donc tabler sur 99 euros pour les Solo Buds.

Techniquement, chaque écouteur Solo Buds comprend des transducteurs à double couche conçus pour minimiser les micro-distorsions sur la courbe de fréquence, ce qui garantit un son haute-fidélité d'une clarté et d'une précision sans compromis. Les écouteurs sont également équipés d'un microphone conçu sur mesure et alimenté par un algorithme avancé d'apprentissage du bruit. Les Beats Solo Buds bénéficieront également d'une portée étendue avec moins d'interruptions, grâce au Bluetooth de classe 1.



À l'instar du Beats Solo 4, les Solo Buds ont tout ce qu'il faut pour fonctionner sans effort sur iOS et Android, avec la localisation et l'appairage facile. Le bouton "B" sera d'ailleurs personnalisable via les réglages depuis le téléphone.



Comme pour les AirPods Pro, Apple fournira quatre tailles d'embouts (XS, S, M et L) afin qu'ils puissent s'adapter à chaque utilisateur. Comme pour les AirPods Pro 2 et les Beats Studio Buds+.



Confirmation demain !