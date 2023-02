Sonos développe deux enceintes Era qui seront des "HomePod killers"

Avec l'arrivée de la deuxième génération de HomePod, les spécialistes de l'audio comme Sonos ont probablement eu un petit coup de pression. Même si la grosse enceinte connectée d'Apple ne figure pas parmi les meilleures ventes dans le secteur, elle fait tout de même perdre beaucoup de ventes aux géants comme Sonos. Selon une récente indiscrétion, Sonos serait sur le point de répliquer avec l'annonce de deux nouvelles enceintes.

Sonos prépare la gamme Era

D'après un récent rapport de The Verge, Sonos aurait pour ambition de lancer une nouvelle gamme d'enceintes connectées sur le même modèle que le HomePod mini et le HomePod 2 d'Apple. Sonos proposerait des prix approximativement identiques à ceux d'Apple avec des caractéristiques, fonctionnalités et performances très similaires aux HomePod actuellement commercialisés.



Ces deux enceintes qui sont en cours de développement et qui devraient arriver vers le troisième trimestre de 2022 s'appellent l'Era 300 et l'Era 100. Le premier visera le haut de gamme en répondant aux exigences de ceux qui veulent le meilleur et qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour l'obtenir. Le second s'adressera essentiellement aux personnes ayant un budget plus serré, mais qui veulent une enceinte connectée compétitive et performante.

À quoi s'attendre avec l'Era 300 ?

Pour concurrencer le HomePod 2, Sonos va mettre le paquet pour son enceinte connectée haut de gamme. L'objectif sera de faire hésiter les consommateurs entre le dernier-né de la gamme HomePod et le Sonos Era 300 qui sera tout aussi impressionnant. Le fabricant prévoit d'ajouter :

la prise en charge du Dolby Atmos

La prise en charge des musiques en Audio Spatial

La lecture en Bluetooth

La compatibilité avec le Wi-Fi 6

L'intégration d'une connectique USB-C

On retrouve un atout de taille par rapport au HomePod 2, c'est l'arrivée du Wi-Fi 6. Apple a fait le choix avec sa dernière génération de HomePod de conserver le Wi-Fi 4, ce qui n'est pas vraiment un inconvénient pour une enceinte connectée, mais pour quelqu'un qui habite en pleine ville avec des canaux très saturés pour le Wi-Fi 4, cela peut générer des problèmes. On pense par exemple à des requêtes où Siri répondra plus lentement ou encore à des interruptions de musiques pendant la lecture, la radio ou un podcast.



Avec le Wi-Fi 6 de l'Era 300, Sonos peut être certain que ses clients ne rencontreront pas ces problèmes. Toutefois, attention, il sera nécessaire d'avoir un routeur compatible pour pouvoir en profiter !

Et pour l'Era 100 ?

Bien qu'il y ait moins d'informations disponibles concernant l'Era 100, nous savons que les deux nouveaux haut-parleurs présenteront une apparence modernisée, un réglage automatique et une amélioration du son. Il est possible que le Sonos One, dont le prix est plus raisonnable, soit remplacé par l'Era 100.