Canon lance son objectif stéréoscopique pour la prise de vue spatiale sur EOS R7

Canon a officiellement lancé les précommandes pour son nouvel objectif stéréoscopique RF-S7.8mm F4 STM DUAL, conçu pour capturer des vidéos spatiales. Proposé au prix de 549 € en France, cet objectif spécialisé devrait être expédié à la mi-novembre. Et comme vous pouvez le deviner, il devrait particulièrement intéresser les utilisateurs de l’Apple Vision Pro.

Canon lorgne du côté des geek

Dévoilé en partenariat avec Apple lors de la WWDC 24 en juin, cet objectif se fixe à l’appareil photo EOS R7 de Canon, permettant d’enregistrer des vidéos 3D pour une lecture sur des casques AR/VR comme le Vision Pro d’Apple et le Quest 3 de Meta.

Après avoir enregistré des vidéos spatiales avec l’EOS R7 équipé de cet objectif, les utilisateurs pourront éditer leurs enregistrements dans Final Cut Pro sur Mac et les télécharger directement sur Vimeo. Final Cut Pro devrait recevoir une mise à jour pour la prise en charge de l’édition vidéo spatiale à la mi-novembre, tandis que Vimeo propose déjà une application Vision Pro avec support pour les vidéos spatiales. Idem pour les photos spatiales.

L'objectif RF-S7.8mm F4 STM DUAL présente un angle de champ similaire au champ de vision d'une personne, ce qui permet aux vidéastes de capturer naturellement des moments mémorables. L'objectif est également équipé d'un mécanisme de mise au point automatique à grande vitesse, ce qui permet aux utilisateurs de tous niveaux d'enregistrer des vidéos spatiales étonnantes.

Pour ceux qui souhaitent enregistrer des vidéos spatiales sans équipement supplémentaire, les modèles d’iPhone 15 Pro et tous les modèles d’iPhone 16 prendront également en charge cette fonctionnalité nativement. Ensuite, vous n’avez plus qu’à les admirer dans le casque d’Apple.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Canon. Plus de détails sur ce produit y sont disponibles, ainsi que des informations complémentaires issues de l’événement WWDC.

