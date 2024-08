L’app Sonos corrige un bug qui pompait la batterie de l'iPhone

Après une mise à jour ratée selon la communauté, qui a incité la marque Sonos a présenté ses excuses, une nouvelle affaire touche l'application iOS de Sonos ! L'entreprise a remarqué que son app consommait plus d'énergie qu'elle le devait, après une recherche réalisée par les développeurs, un bug a été repéré.

Sonos publie un correctif pour son application iOS

Sonos a récemment lancé un correctif pour remédier à un problème majeur dans son application iOS qui causait une consommation excessive de batterie sur les iPhone et iPad. Keith Nieves, responsable de la communauté Sonos, a confirmé via une publication sur Reddit, relayée par The Verge, que ce bug avait été résolu.



Au cours des dernières semaines, de nombreux utilisateurs ont signalé une forte consommation de batterie attribuée à l'application Sonos. Ce problème était visible dans les réglages des iPhone et iPad, où il est possible de voir quelles applications utilisent le plus d'énergie par cycle de recharge. L'application Sonos semblait fonctionner constamment en arrière-plan, sans raison apparente, fatiguant ainsi rapidement la batterie des appareils.

Cette situation a suivi la sortie, en mai, d'une nouvelle version de l'application Sonos pour iPhone et iPad, cette mise à jour a introduit plusieurs bugs et supprimé certaines fonctionnalités essentielles, ce qui a provoqué la frustration des utilisateurs. Les utilisateurs ont vivement exprimé leur mécontentement envers cette nouvelle version, critiquant les problèmes de performance et la perte de fonctionnalités.



En réponse à cette situation, Patrick Spence, PDG de Sonos, a présenté des excuses publiques et détaillé le plan de l'entreprise pour les prochaines mises à jour. Selon Spence, la configuration de la bibliothèque musicale sera rétablie en août. En septembre, Sonos prévoit de mettre en œuvre des améliorations de l'interface utilisateur et de la stabilité du système. Enfin, en octobre, Sonos réintroduira la fonction d'édition pour les listes de lecture et les files d'attente, ce qui répondra à l'une des principales plaintes des utilisateurs.



Avec ce correctif récent, Sonos espère avoir restauré la confiance de ses utilisateurs en résolvant le problème de consommation excessive de batterie et en s'engageant à améliorer et à réintroduire des fonctionnalités cruciales dans les mois à venir.

