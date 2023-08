WhatsApp lance sa nouvelle application Mac native avec les appels de groupe

WhatsApp est en quelque sorte présent sur Mac depuis un certain temps, mais la solution de Meta, notée 3,6 étoiles en ce 29 août 2023, était loin d'être performante. Gourmande en énergie et pas au niveau de la version iPhone, WhatsApp n'était pas une application native sur MacOS. Désormais, c'est du passé avec une version complètement recodée et bien plus fonctionnelle.

WhatsApp s'améliore grandement sur Mac

La nouvelle version a été en bêta pendant plusieurs mois et est maintenant officiellement disponible sur le site de la messagerie. Parmi les améliorations apportées, citons la possibilité de recevoir des appels sur WhatsApp, sans avoir à laisser l'application en cours d'exécution, d'appeler en groupe ou encore d'avoir les notifications à chaque instant.

Avec la nouvelle application WhatsApp pour Mac, vous pouvez pour la première fois passer des appels de groupe depuis votre Mac, en vous connectant avec jusqu'à 8 personnes pour les appels vidéo et jusqu'à 32 personnes pour les appels audio. Vous pouvez désormais rejoindre un appel de groupe une fois qu'il a commencé, consulter l'historique de vos appels et choisir de recevoir des notifications d'appels entrants même lorsque l'application est fermée.

En outre, WhatsApp Desktop présente un nouveau design adapté aux appareils Mac, pour une utilisation facilitée sur grand écran. Vous pouvez aussi (enfin) partager des fichiers facilement par glisser-déposer dans une discussion, et consulter votre historique des discussions plus en détail.



L'ancienne version de WhatsApp, une sorte de web app, est toujours disponible sur le Mac App Store pour le moment. Cependant, tout le monde peut se procurer la nouvelle version native améliorée à partir d'aujourd'hui sur le site officiel, avant qu'elle n'arrive sur l'App Store.



Gageons que cela signe l'arrivée de la version iPad, alors qu'il est enfin possible d'installer l'app sur deux téléphones.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Desktop