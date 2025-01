Oppo vante la finesse de son Find N5 en le comparant à l'iPhone 16 Pro Max

Oppo n'est pas peu fier du profil ultra mince de son prochain appareil pliable, le Find N5, en établissant des comparaisons avec les appareils d'Apple dans sa dernière campagne sur les réseaux sociaux. Les images montrent le Find N5 comme étant nettement plus fin que l'iPhone 16 Pro Max, qui mesure 8,25 mm d'épaisseur, apparaissant à peine plus épais que son port USB-C. Zhou Yibao, le chef de produit de la série Find chez Oppo, a indiqué que le seul obstacle à l'affinage de l'appareil est la « limite du port de charge ».

Un appareil pliable très très fin

Le détenteur actuel du titre de « pliable le plus fin du monde » est le Honor Magic V3 avec 4,35 mm déplié, mais la filiale de BBK Electronics affirme que le Find N5 aura environ 4 mm d'épaisseur, ce qui n'est que légèrement supérieur à l'épaisseur minimale d'un port USB-C établi à 2,6 mm. Outre l'iPhone le plus cher du moment, Oppo a fait ces comparaisons avec des objets du quotidien comme deux pièces de monnaie et quatre cartes d'identité empilées.

Cette attention portée à la finesse intervient alors qu'Apple prévoit de lancer un « iPhone 17 Air » à la place du modèle traditionnel « Plus », offrant un vrai changement dans la gamme iPhone. Mark Gurman de Bloomberg suggère que ce modèle aura une épaisseur d'environ 6,25 mm. L'analyste Jeff Pu prédit une épaisseur de 6 mm, tandis que The Information avance une fourchette entre 5 mm et 6 mm, comme l'analyste Ming-Chi Kuo qui parlait récemment de 5,5 mm à son point le plus fin.



Jusqu'à présent, l'iPhone 6 était l'iPhone le plus fin avec 6,9 mm, mais les modèles suivants sont devenus plus épais pour accueillir des batteries plus grandes, des appareils photo et d'autres avancées technologiques comme le Face ID.

Date de sortie

Bien que le cousin de OnePlus n'ait pas confirmé la date exacte de lancement du Find N5, qui devrait justement être rebaptisé OnePlus Open 2 pour le marché occidental, sa sortie est prévue pour février. Du côté d'Apple, il faudra attendre mi-septembre pour découvrir la gamme iPhone 17. Rappelons que Samsung a présenté son Galaxy S25 Edge la semaine dernière, histoire de proposer sa vision d'un téléphone ultra fin.