iPhone 17 : son design dévoilé dans un leak

Une nouvelle fuite vient de faire son apparition sur les réseaux sociaux, nous donnant un aperçu concret de ce que pourrait être l'iPhone 17. Ces images, bien que sous plastique protecteur et de mauvaise qualité, nous permettent d'observer plusieurs éléments intéressants concernant le prochain smartphone d'Apple.

Un design qui évolue significativement

Le bloc photo de l'iPhone 17 (Pro ?) adopterait une forme rectangulaire plutôt inhabituelle, s'éloignant du design carré que nous connaissons depuis plusieurs générations. Cette évolution marquerait un changement notable dans l'esthétique des iPhone, se rapprochant potentiellement du style adopté par Google sur ses Pixel. On distingue également un très grand espace circulaire pour vraisemblablement y loger un capteur photo de taille importante, les autres étant cachés sous la barre rectangulaire comme les Pixel. A moins qu'il s'agisse d'un iPhone SE (ou 16E) avec un seul capteur photo. Détail intéressant : le leaker Majin Bu dans son tweet ne précise pas s'il s'agit de l'iPhone 17 Pro ou non, donc on ne sait pas si ce design sera étendu à toute la gamme, y compris l'iPhone 17 Air ultra fin.



Plus surprenant encore, Apple pourrait faire machine arrière concernant les matériaux utilisés. Alors que l'iPhone 15 Pro avait inauguré le titane, les iPhone 17 Pro pourraient revenir à une construction en aluminium, avec une particularité : un dos mi-aluminium, mi-verre pour conserver la compatibilité avec la recharge sans fil. Difficile de voir sur ces photos volées si c'est vraiment le cas, mais Apple pourrait profiter de ce redesign majeur pour également repenser sa stratégie sur les matériaux.

Des spécifications techniques prometteuses

L'iPhone 17 embarquera la nouvelle puce A19, gravée selon un procédé 3nm optimisé. Les modèles Pro devraient bénéficier de 12 Go de RAM, tandis que les versions standard se contenteront de 8 Go. Cette augmentation de la mémoire vive devrait particulièrement profiter aux fonctionnalités d'intelligence artificielle et au multitâche.



La partie photo n'est pas en reste avec l'intégration d'un capteur frontal de 24 mégapixels sur l'ensemble de la gamme, contre 12 mégapixels actuellement. Les modèles Pro profiteront quant à eux d'un téléobjectif de 48 mégapixels, une amélioration significative par rapport à la génération précédente.

iPhone 17, the design seems confirmed. pic.twitter.com/5Wh6alUiMr — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 21, 2025

Cette année, les nouveautés se concentreront vraisemblablement du côté du design qui ne manquera pas de faire réagir. Que l'on aime ou non, Apple va débuter un nouveau supercycle et on ne risque pas de voir de changement esthétique sur l'Phone avant trois années. Qu'en pensez-vous de ce nouveau design probable ?