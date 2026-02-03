Tim Cook a failli recruter l'ancien patron de Windows grâce à Epstein

Les documents judiciaires liés à l'affaire Jeffrey Epstein continuent de livrer leurs secrets au compte-gouttes. Si l'on savait que le financier déchu disposait d'un réseau influent, de nouveaux emails dévoilés par le ministère de la Justice américain mettent en lumière une connexion inattendue entre Steven Sinofsky, l'ancien responsable de la division Windows chez Microsoft, et Tim Cook.

Un entremetteur pour la Silicon Valley

Fin 2012, Steven Sinofsky quitte Microsoft dans un contexte tendu, marqué par l'accueil très mitigé (c'est peu de le dire) de Windows 8 et de la première tablette Surface. Cherchant à rebondir, il ne s'adresse pas à un chasseur de têtes classique, mais sollicite les conseils de Jeffrey Epstein. L'objectif était double : obtenir de l'aide pour négocier ses indemnités de départ (environ 14 millions de dollars) et organiser son avenir professionnel.

Les courriels analysés par la presse américaine révèlent que Sinofsky visait haut, lorgnant sur des postes chez Samsung ou Apple. Epstein a joué les intermédiaires, assurant à l'ancien cadre de Microsoft que Tim Cook était « ravi de le rencontrer ».

La rumeur Scott Forstall et le rendez-vous discret

L'organisation de cette entrevue a toutefois connu un léger retard à l'allumage. Epstein rapporte dans un message (bourré de fautes de frappe) que Tim Cook hésitait, ayant eu vent d'une rumeur : Sinofsky s'apprêtait supposément à lancer une entreprise avec « farstall ». Il s'agissait évidemment de Scott Forstall, le père d'iOS, lui-même remercié par Apple un mois plus tôt après le fiasco du lancement d'Apple Plans.

La rencontre a finalement eu lieu six mois plus tard. Dans un compte-rendu envoyé à Epstein, Sinofsky explique que l'échange avec le CEO d'Apple s'est bien passé. Tim Cook lui aurait suggéré de reprendre contact une fois qu'il serait prêt à travailler à temps plein, tout en insistant pour que les choses restent discrètes. Cette prudence visait probablement à respecter la clause de non-concurrence de Sinofsky vis-à-vis de Microsoft.

Steven Sinofsky, ancien responsable de Windows 8

L'ombre d'Ian Osborne

Ces documents mentionnent également Ian Osborne, un investisseur britannique influent. Dans un autre courriel datant de 2013, ce dernier indique à Epstein qu'il « était avec Tim Cook ce matin-là », confirmant l'étendue du carnet d'adresses du financier dans le secteur technologique.

Si Steven Sinofsky n'a finalement jamais rejoint Apple, il est intéressant de noter qu'il a souvent pris la défense de la firme par la suite, notamment lors de la polémique des claviers papillon. Apple, sollicitée par The Verge, n'a pas souhaité commenter ces révélations.