Apple tease les nouveaux produits révolutionnaires de 2026

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a teasé des avancées révolutionnaires lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre fiscal 2026 d'Apple. Hier soir, celui qui a succédé à Steve Jobs a déclaré que l'entreprise est prête à proposer des « innovations qui n'ont jamais été vues auparavant » tout au long de l'année.

Une formule plus audacieuse qu'à l'accoutumé

Bien que Cook soit connu pour ses emphases, cette formulation audacieuse pique notre curiosité, nous mettant vraiment l'eau à la bouche à propos des prochaines sorties, alors que l'entreprise vient de réaliser le meilleur trimestre de son histoire avec 143,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires et une base installée dépassant les 2,5 milliards d'appareils actifs. Si seul Apple détient la vérité ici, les rumeurs actuelles pointent vers plusieurs produits phares qui pourraient redéfinir des catégories entières.

Voici certains des lancements les plus attendus pour 2026, avec des détails supplémentaires sur leurs fonctionnalités supposées et ce qui pourrait les distinguer :

iPhone pliable (probablement « iPhone Fold », attendu fin 2026 dans la gamme iPhone 18) : Apple viserait un lancement en septembre 2026 pour son premier smartphone pliable de type livre, en résolvant les principaux points faibles de la catégorie. L'accent est mis sur l'élimination du pli visible grâce à une technologie OLED avancée de Samsung Display - présentée au CES 2026 - offrant un écran interne d'environ 7,8 pouces « presque invisible » ou totalement sans pli une fois déplié, et un écran externe de 5,5 pouces. Parmi les spécifications supposées : un cadre en titane premium, une caméra sous l'écran, un processeur haut de gamme, une grande batterie, et éventuellement des éléments de charnière en LiquidMetal pour une meilleure durabilité. Cela pourrait offrir une expérience fluide de type tablette dans un format téléphone, surpassant les concurrents comme la série Galaxy Z Fold de Samsung en évitant la ligne de pli gênante, bien que le prix soit attendu très élevé (potentiellement 2 000 à 2 500 euros).

Si l'iPhone, notamment la gamme iPhone 17, reste le principal moteur des revenus de la firme, Apple semble prête pour une année 2026 pleine de surprises potentielles. On espère que le succès sera au rendez-vous, plus que pour l'excellent Vision Pro, bien trop cher.