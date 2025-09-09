Powerbeats Fit : rendus, couleurs et fonctionnalités en fuite !

Des rendus et des spécifications des écouteurs Powerbeats Fit d'Apple, encore non publiés, ont fuité en ligne, après le teaser d'Apple le mois dernier concernant ces nouveaux écouteurs intra-auriculaires compacts. Les fuites, partagées par le leaker de longue date Evan Blass, révèlent sur X des détails clés sur le design, les fonctionnalités et les options de couleur des écouteurs.

Caractéristiques principales des Powerbeats Fit :

Écouteurs haute performance conçus pour l'entraînement, avec des ailettes sécurisées universelles

Propulsés par la puce Apple H1

Réduction active du bruit (ANC)

Mode Transparence

Égaliseur adaptatif

Audio spatial personnalisé

Résistance à la transpiration et à l'eau IPX4

Jusqu'à 30 heures d'autonomie totale, avec 7 heures par écouteur sur une seule charge

Quatre tailles d'embouts auriculaires incluses

Notamment, les Powerbeats Fit n'incluent pas la fonction de détection de la fréquence cardiaque, actuellement exclusive aux Powerbeats Pro 2. Cependant, cette fonctionnalité devrait être introduite dans les futurs AirPods Pro 3, probablement dévoilés ce soir.

Coloris

Les Powerbeats Fit seront disponibles en quatre couleurs, officiellement nommées :

Orange Étincelle

Gris Graviers

Noir Jais

Rose Puissant

Date de sortie

Apple a précédemment annoncé que les Powerbeats Fit seraient lancés à l'automne 2025. Les écouteurs devraient être disponibles à l'achat sur la boutique en ligne officielle d'Apple après l'événement centré sur l'iPhone « Awe-dropping » d'Apple plus tard aujourd'hui, où Apple devrait également annoncer les AirPods Pro 3, dotés de capteurs de santé similaires à ceux des Powerbeats Pro 2.